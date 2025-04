Rebel Wilson agente segreto e damigella d'onore nel trailer della commedia Bride Hard

Nelle ultime ore è approdato online il trailer di Bride Hard, film con cui Rebel Wilson debutta nel mondo dell'azione, anche se in questo caso si tratta di un mix con il genere da commedia in stile Le amiche della sposa.

Inoltre, si tratta di una mini reunion di Pitch Perfect, tra Wilson e Anna Camp - che interpreta la sposa del titolo - per il film diretto dal regista di Con Air, Simon West.

Nella storia, Wilson interpreta un'agente segreto il cui lavoro intralcia la sua vita privata durante il weekend in cui dovrà fare da damigella d'onore a un matrimonio. Nel cast troviamo anche Anna Chlumsky, Da'Vine Joy Randolph, Gigi Zumbado, Stephen Dorff e Justin Hartley.

Bride Hard può essere la grande occasione di Rebel Wilson?

Cheerleader per sempre: Rebel Wilson in un'immagine

West dirige da una sceneggiatura di Shaina Steinberg; CeCe Pleasants e Steinberg sono accreditati per la storia. Bride Hard è prodotto da Joel David Moore di Balcony 9, Colleen Camp, Cassian Elwes, Max Osswald e Jason Ross Jallet. Il film è stato prodotto anche in associazione con WME Independent, Copper Island Films e Latigo Films.

Pitch Perfect 3: Rebel Wilson e Anna Kendrick in una scena del film

Wilson ha recentemente debuttato alla regia con il musical The Deb, presentato al TIFF 2024. Il film ha dato origine a una causa per diffamazione tra l'attrice e i produttori Amanda Ghost e Gregor Cameron e il produttore esecutivo Vince Holden, che secondo Wilson avrebbero sottratto fondi al film indipendente e molestato l'attrice protagonista. Ghost, Cameron e Holden hanno successivamente presentato una denuncia congiunta per diffamazione contro Wilson.

Bride Hard uscirà nelle sale americane il 20 giugno prossimo e si spera possa rilanciare le quotazioni di Wilson come veicolo comico, dato che sono ormai passati parecchi anni dal suo ultimo grande successo sul grande schermo.