Rebel Wilson: "Quando sono dimagrita hanno cominciato a offrirmi ruoli seri"

La carriera di Rebel Wilson è cambiata totalmente dopo aver perso peso. A raccontarlo è stata la stessa attrice australiana, nota per i suoi ruoli in Pitch Perfect e Le amiche della sposa.

Dopo aver perso 36 chili nel 2020, Wilson ha iniziato a ricevere ruoli sempre più drammatici e seri, in totale contrapposizione alle parti comiche alle quali veniva sempre destinata prima.

Il cambiamento nella carriera di Rebel Wilson

Cinque anni fa, il percorso di Rebel Wilson cambiò drasticamente:"Da quel momento ho cominciato a ricevere offerte per ruoli più seri. E ho fatto questo film indie britannico davvero serio sul trauma cranico, e ora sto interpretando Lady Capuleti".

Lady Capuleti non è altro che Giulietta nel musical Juliet & Romeo, basato sulla celebre storia di Shakespeare, in uscita in questi giorni. I ruoli dei giovani amanti sono interpretati da Jamie Ward e Clara Rugaard mentre il cast è arricchito dalla presenza di star come Jason Isaacs e Rupert Everett.

Rebel Wilson in una scena di Pitch Perfect

"Credo di essermi un po' liberata da un'etichetta perdendo peso. Adoravo essere la ragazza divertente e formosa, adoravo interpretare Fat Amy nei film di Pitch Perfect. Era fantastico e quella parte di me esiste ancora in molti aspetti, ma suppongo che le persone... abbiano iniziato a vedermi in modo diverso" ha spiegato l'attrice.

Le resistenze Hollywood alla scelta di Rebel Wilson

L'attrice è sempre stata molto aperta in relazione alla sua scelta di perdere peso, arrivata principalmente dopo che il suo medico della fertilità le disse che avrebbe avuto maggior possibilità nel trattamento per la fecondazione in vitro.

Rebel Wilson in una scena di Cheerleader per sempre

Nel 2022, tramite madre surrogata, Rebel Wilson è diventata mamma di una bambina. Il suo team a Hollywood non capiva perché l'attrice volesse perdere peso visto che stava guadagnando milioni in quel momento:"Fondamentalmente, nessuno voleva che perdessi peso, tranne mia madre. La gente pensava che avrei perso il mio posto nel settore, quel tipo di personaggio divertente e grassottello, e volevano che continuassi così".