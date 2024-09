Rebel Wilson convola a nozze in Italia: ecco il luogo dell'evento

Rebel Wilson è convolata a nozze con la fidanzata Ramona Agruma e per l'occasione ha scelto l'Italia. L'attrice e comica, famosa per i suoi ruoli in Le amiche della sposa e Pitch Perfect aveva annunciato sui social i fiori d'arancio.

Dopo il coming out del 2022, Rebel Wilson ha avuto la sua prima figlia tramite madre surrogata, Royce Lillian nello stesso anno. Il fidanzamento con Ramona Agruma è stato ufficializzato nel mese di febbraio del 2023.

Matrimonio all'italiana

Secondo quanto riporta People, Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono sposate in Sardegna nella giornata di sabato. Presentata dal un amico in comune, Hugh Sheridan, la coppia ha reso pubblica la relazione nel giugno 2022 con un post su Instagram.

"Pensavo di cercare un principe Disney... Ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno era una Principessa Disney" scrisse all'epoca Wilson sui social. Pochi giorni dopo, l'attrice ha pubblicato un'altra foto insieme alla fidanzata in vacanza a Porto Cervo con la scritta 'Ciao Bellas'.

Non è chiaro se il matrimonio si sia svolto nello stesso luogo della foto, l'Hotel Cala di Volpe, spesso teatro di matrimoni 'in uno dei nostri rigogliosi giardini affacciati sul mare smeraldo scintillante' come si legge nella descrizione fornita dall'hotel.

Rebel Wilson e Ramona Agruma, fondatrice del marchio d'abbigliamento Lemon Limon si sono fidanzate a Disneyland nel giorno di San Valentino del 2023. Insieme, Wilson e Agruma stanno crescendo la figlia dell'attrice, che oggi ha due anni.

Wilson manca dal grande schermo da un paio d'anni, quando comparve nella commedia Cheerleader per Sempre di Alex Hardcastle, al fianco di Angourie Rice, Sam Richardson, Jeremy Ray Taylor e Alicia Silverstone. L'attrice australiana è famosa per i ruoli di Brynn in Le amiche della sposa e Patricia Hobart nel franchise diretto da Elizabeth Banks, dal titolo Pitch Perfect.