Rebel Wilson: 'Sacha Baron Cohen è lo stronzo che ha cercato di sabotare l'uscita del mio nuovo libro'

L'attrice australiana aveva precedentemente affermato che una star misteriosa aveva assunto un responsabile delle pubbliche relazioni e avvocati per minacciarla per un capitolo del suo libro 'Rebel Rising'.

L'identità della star misteriosa che avrebbe minacciato Rebel Wilson cercando di impedirle di pubblicare il suo nuovo memoir, Rebel Rising, è stata svelata. Lo "stronzo" in questione sarebbe Sacha Baron Cohen, che ha recitato a fianco dell'attrice australiana in Grimsby - Attenti a quell'altro.

La scorsa settimana, in un post su Instagram, Rebel Wilson aveva rivelato che intendeva dedicare un intero capitolo del suo libro a "un enorme stronzo" con cui aveva lavorato in precedenza a Hollywood, anche se non aveva rivelato il nome della persona né il progetto a cui avevano lavorato insieme.

Grimsby - Attenti a quell'altro: Sacha Baron Cohen, Mark Strong e Rebel Wilson in un momento del film

"Quando sono arrivata a Hollywood per la prima volta, la gente diceva, 'Ho una politica anti-stronzi, non lavoro con gli stronzi.' Ho pensato 'Sembra sensato o logico", dice Wilson in un video Instagram pubblicato il 15 marzo. "Ma poi ho capito davvero cosa intendevano i veterani del settore perché ho lavorato con un enorme stronzo e sì, ora ho decisamente una politica anti-stronzi."

Wilson ha aggiunto: "Ho dedicato un capitolo intero del mio libro a questo stronzo, il capitolo 23".

Il libro in questione, Rebel Rising, sarà distribuito in tutto il mondo in versione copertina rigida, ebook e audio il 2 aprile. Il libro, pubblicato da Simon & Schuster, seguirà il "viaggio non convenzionale" di Rebel Wilson verso il successo a Hollywood dopo essere cresciuta in Australia.

Svelato il mistero

Durante il fine settimana, Rebel Wilson ha inviato un aggiornamento sui suoi social media, sostenendo che la star in questione aveva assunto un "responsabile delle pubbliche relazioni e un pool di avvocati per minacciarla" al fine di impedirle di scrivere su di lui.

"Ho scritto di uno stronzo nel mio libro. Ora, quello stronzo sta cercando di minacciarmi", ha detto Wilson in una storia di Instagram ora cancellata e riportata da Us Weekly. "Ha assunto un responsabile delle PR e degli avvocati per gestire la crisi. Sta cercando di impedire alla stampa di parlare del mio libro. Ma il libro uscirà e voi tutti conoscerete la verità".

Domenica, in un'altra storia di Instagram, Wilson ha affermato che Sacha Baron Cohen è l'attore in questione, scrivendo: "Non sarò vittima di bullismo e non verrò messa a tacere da avvocati costosi o gestori di crisi. Lo stronzo di cui parlo in UN CAPITOLO del mio libro è: Sacha Baron Cohen".

Wilson e Baron Cohen hanno lavorato insieme nella commedia del 2016 Grimsby - Attenti a quell'altro. Nel film, l'attrice interpretava la fidanzata del personaggio di Baron Cohen, Nobby, un hooligan inglese che diventa una spia d'élite. Nel film recitavano anche Mark Strong, Penélope Cruz e la vera moglie del barone Cohen, Isla Fisher.

Rebel Wilson aveva già accennato all'attrito col collega nel 2014, quando il quotidiano australiano Courier and Mail aveva riferito i commenti fatti dall'attrice nel corso del programma radiofonico Kyle e Jackie O sul tempo trascorso lavorando al film di Louis Leterrier. "Sacha è così scandaloso", aveva spiegato. "Ogni singolo giorno mi diceva, 'Rebel, puoi girare questa scena nuda? Ma io mi rifiutavo. Sacha e io abbiamo lo stesso agente in America così rispondevo 'Sacha, chiamerò la nostra agente Sharon e le dirò che mi stai molestando. Ogni giorno ripeteva, 'Fallo nuda, sarà divertente. Ricordi in Borat quando ho girato quella scena nudo? È stato divertente.' L'ultimo giorno ero convinta di averla scampata, ma lui ha ottenuto una controfigura per girare la scena nuda. Poi nell'ultima scena... lui mi ha detto, 'Rebel, puoi infilarmi un dito nel sedere?' Io ho risposto: 'Cosa intendi Sacha? Non è nella sceneggiatura.' E lui, 'Guarda, mi abbasserò i pantaloni, tu infili semplicemente il tuo dito nel sedere, sarà davvero divertente.'"

The Courier and Mail riporta che la Wilson alla fine era riuscita a raggiungere un compromesso con Baron Cohen su quella particolare scena di Grimsby, con il suo personaggio che sculacciava il personaggio di Baron Cohen.