Rebel Moon: Zack Snyder svela quando vedremo la versione censurata e quanto durerà

La prima parte di Rebel Moon, attualmente disponibile su Netflix, non è del tutto priva di volenza, ma i fan attendono con ansia l'arrivo della versione censurata, il preannunciato director's cut, che dovrebbe essere più lungo e ricco di dettagli, sesso e azione brutale. Finalmente Zack Snyder ha svelato quando vedremo la versione censurata e quanto durerà.

Pur senza offrire una data di uscita precisa, nel corso del podcast DGA Director's Cut Snyder ha anticipato che il suo director's cut approderà su Netflix in estate. Il regista ha diffuso, inoltre, su Vero una prima immagine del director's cut in cui vediamo Jimmy il Robot, anticipando che passeremo molto tempo col personaggio.

Parlando della durata del director's cut, Zack Snyder ha anticipato che dovrebbe durare "un'ora in più rispetto alla versione attuale. Netflix ha appositamente messo da parte soldi extra in modo da permettermi di girare sequenze aggiuntive, visto che l'idea di realizzare una doppia versione di Rebel Moon c'è sempre stata. Tutte le altre versioni dei miei lavori sono nate in un secondo momento, a una mia reazione, ma stavolta è andata diversamente."

In una precedente intervista, il regista aveva discusso del Director's Cut e di come differirà dalla versione PG-13 dichiarando:

"Sarà molto più brutale. Più bizzarro. Verhoeveniano. Più RoboCop di quanto possiate immaginare nel modo in cui usa la violenza come un altro personaggio. E c'è molto sesso e fantascienza."

Nel frattempo, la certezza che abbiamo riguarda l'uscita della seconda parte di Rebel Moon, Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, su Netflix dal 19 aprile.