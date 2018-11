Rebecca: Armie Hammer e Lily James star del film

Rebecca, il romanzo scritto nel 1938 da Daphne du Maurier, ritornerà sugli schermi cinematografici con un film con protagonisti gli attori Armie Hammer e Lily James.

Il regista del progetto, prodotto da Working Title, sarà Ben Wheatley e la sceneggiatura è firmata da Jane Goldman.

Tra le pagine si racconta la storia di una donna che si è sposata da poco e arriva nella residenza del marito, scoprendo che deve fare i conti con il "fantasma" della moglie precedente.

Il romanzo è diventato nel 1940 un film diretto da Alfred Hitchcock, con protagonisti Laurence Olivier e Joan Fontaine. Nel 1979 e nel 1997 sono poi stati realizzati due ulteriori adattamenti cinematografici.

Hammer ritornerà a breve protagonista nelle sale con On the Basis of Sex e ha già collaborato con il regista in occasione di Free Fire. Lily, invece, è reduce dal successo di Mamma Mia! Ci risiamo ed è attualmente impegnata nelle riprese del musical diretto da Danny Boyle.