Real Heroes Wear Mask: gli eroi The CW protagonisti della nuova campagna

The CW ha lanciato la campagna Real Heroes Wear Mask che sfrutta gli eroi dei fumetti della DC per promuovere l'uso delle mascherine protettive

Real Heroes Wear Mask è la nuova campagna ideata da The CW per promuovere l'uso di mascherine protettive negli Stati Uniti durante la pandemia causata dal Coronavirus.

L'emergenza sanitaria negli Stati Uniti sta infatti diventando sempre più complicata da gestire e le autorità stanno chiedendo di seguire delle semplici precauzioni per provare a diminuire i casi di contagio.

The CW ha ora ideato la campagna Real Heroes Wear Mask composta da versioni alternative dei poster delle serie del network che ritraggono i supereroi dei fumetti della DC mentre indossano una mascherina.

Le immagini che ribadiscono come I veri eroi indossano le maschere mostrano quindi The Flash interpretato da Grant Gustin, White Canary di Legends of Tomorrow con il volto di Caity Lotz, il simpatico Beebo sempre tratto dallo show dedicato alle avventure delle Leggende, l'eroica Supergirl interpretata da Melissa Benoist, Black Lightning con star Cress Williams, Tyler Hoechlin in versione Superman, e Courtney Whitmore/Stargirl il cui ruolo è stato affidato a Brec Bassinger.

Ecco tutte le immagini della campagna: