Reagan: Dennis Quaid è l'ex presidente USA nella prima foto del biopic

Entertainment Weekly ha condiviso una prima foto di Reagan, il biopic che vedrà l'attore Dennis Quaid interpretare il 40esimo presidente USA, Ronald Reagan.

Dennis Quaid è Ronald Reagan nella prima immagine del biopic condivisa da EW

Quando si tratta di biopic, la prima cosa che si tende a cercare è la somiglianza tra gli attori e le persone realmente esistite che questi sono chiamati ad interpretare. Da questo punto di vista, per quanto riguarda Reagan, sembra che non ci si possa lamentare, come dimostra la prima immagine ufficiale del film incentrato sulla figura di Ronald Reagan. La foto in questione, infatti, mette a confronto il primo piano dell'ex presidente americano con quello di Dennis Quaid, attore scelto per il ruolo da protagonista nell'opera diretta da Sean McNamara che dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo anno.

Secondo quanto riferito, il McNamara ha trascorso molto tempo a raccogliere aneddoti da coloro che conoscevano l'ex presidente, molti dei quali non sono mai stati condivisi pubblicamente. Il film seguirà l'intera vita di Reagan, dalla sua infanzia in Illinois ai giorni post-presidenziali. Ricordiamo che, prima di essere eletto presidente nel 1981, Reagan ha goduto di una lunga carriera come attore di Hollywood, che è andata avanti per quasi trent'anni. Dopo aver ricoperto per otto anni la carica di governatore della California, guidò il partito repubblicano alla Casa Bianca. Durante i suoi due mandati come presidente, Reagan è stato coinvolto in numerosi scandali, tra cui l'affare Iran-Contra, l'invasione di Grenada ed una gestione molto poco brillante dell'epidemia di AIDS. Tuttavia, ancora oggi, circa 32 anni dopo la fine della sua presidenza e 17 anni dopo la sua morte, alcuni ritengono ancora che il suo mandato sia stato di grande beneficio per l'America e per il mondo.

Per quanto riguarda Dennis Quaid, invece, la sua carriera è stata relativamente tranquilla negli ultimi anni, con pochi successi degni di nota all'attivo. Tuttavia, l'attore 66enne spera di cambiare rotta proprio con il suo ruolo da protagonista in Reagan.