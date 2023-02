Sovereign: Nick Offerman, Jacob Tremblay e Dennis Quaid nel cast del film thriller diretto da Christian Swegal

Sovereign, nuovo thriller poliziesco lanciato all'European Film Market di Berlino da Concourse Media, porterà insieme sul grande schermo Nick Offerman, Jacob Tremblay e Dennis Quaid. Dietro la macchina da presa, Christian Swegal.

Come segnalato da The Hollywood Reporter, Nick Offerman si è unito a Jacob Tremblay e Dennis Quaid entrando a far parte del cast del film Sovereign, che vedrà per la prima volta alla regia di un lungometraggio il regista Christian Swegal.

Sovereign racconterà la storia di un padre e di un figlio (Offerman e Tremblay) che "si identificano come Sovereign Citizens, un gruppo di estremisti antigovernativi". I due si muoveranno per il paese ritrovandosi poi in una situazione decisamente complessa che coinvolgerà un capo della polizia, interpretato da Dennis Quaid. Tutto ciò scatenerà un'intensa caccia all'uomo con tragiche conseguenze.

"Per quanto Sovereign sia un'incredibile storia ricca di azione e molto intensa, al suo interno è un film su padri e figli, mascolinità e rigidità, e il bisogno di empatia", ha dichiarato Swegal "Non vedo l'ora di osservare le interpretazioni di questi fantastici attori. Ho anche una profonda conoscenza di questo mondo e di questi tipi di personaggi attraverso la mia esperienza personale, quindi questa è una storia che mi coinvolge profondamente".

La produzione della pellicola dovrebbe avere inizio entro la fine dell'anno in Canada.