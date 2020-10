Ready Player Two: svelata la trama del libro di Ernest Cline

Ernest Cline ha svelato la trama ufficiale del suo atteso romanzo Ready Player Two, in arrivo negli scaffali di tutto il mondo a novembre.

Il primo capitolo della storia è diventato un film diretto da Steven Spielberg che ha incassato ben 582.8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ready Player One aveva come protagonista il giovane Wade che vive nel futuro e trascorre quasi tutte le sue giornate collegato a una realtà virtuale chiamata Oasis, dove ha molti amici. Quando il creatore del programma muore lascia in eredità una sfida al mondo: chi riuscirà a trovare un easter egg che ha nascosto all'interno di questo mondo parallelo erediterà tutta la sua fortuna economica e controllerà il mondo che ha creato.

Ready Player Two sarà in vendita negli Stati Uniti il 24 novembre e la sinossi ufficiali rivela: "Alcuni giorno dopo aver vinto il concorso ideato dal fondatore di OASIS James Halliday, Wade Watts compie una scoperta che cambia tutto. Nascosto nelle cassaforti di Halliday, in attesa che il suo erede lo trovi, si trova un miglioramento tecnologico che cambierà ancora una volta il mondo e renderà OASIS mille volte più meraviglioso e in grado di creare dipendenza, in un modo che nemmeno Wade sognava fosse possibile. Con questo nuovo elemento c'è anche un nuovo indovinello e una nuova missione, un ultimo Easter egg lasciato da Halliday che fa cenno a un misterioso premio. E un nuovo rivale inaspettato, impossibilmente potente e pericoloso, attende Wade, uno che ucciderebbe milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono ancora a rischio, ma questa volta anche il destino dell'umanità è in bilico. Nostalgico in modo amabile e follemente originale come solo Ernest Cline potrebbe ideare, Ready Player Two ci porta in un'altra avventura piena di immaginazione e divertimento, e di azione attraverso il suo amato universo virtuale, e ci fa sobbalzare nuovamente nel futuro in modo elettrizzante".

Ready Player One ha trascorso oltre 100 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times ed è stato il primo libro a essere in contemporanea nella prima posizione delle classifiche di vendita in formato stampato, ebook e audiolibro.