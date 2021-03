Ready Player One: stasera su Italia 1 il film di Steven Spielberg in prima visione

Stasera su Italia 1, in prima serata e in prima visione su Italia 1, appuntamento con Ready Player One, il film distopico diretto nel 2018 dal Premio Oscar Steven Spielberg.

Ready Player One: Tye Sheridan in una foto del film

In un futuro non troppo distante internet, la realtà virtuale e i videogiochi hanno cambiato il mondo e dato vita alla creazione di Oasis, un universo virtuale in cui le persone vivono e che viene considerato più importante persino del mondo reale. L'adolescente Wade Watts (Tye Sheridan) si immerge in Oasis per sfuggire al terribile mondo reale che lo circonda, ma ben presto scoprirà che anche la realtà virtuale ha un lato oscuro.

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo Player One, scritto nel 2010 da Ernest Cline, che figura anche tra gli autori della sceneggiatura.

Accolto in modo positivo dalla critica e dal pubblico, con oltre 500 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Ready Player One ha avuto una lavorazione alquanto particolare. Come ha raccontato Steven Spielberg: "Ogni singolo set in OASIS è virtuale, quindi hanno creato un avatar per me che mi ha permesso di camminare attraverso lo spazio e vedere il vero set. Una volta capito come avrei dovuto girare ogni sequenza, ho chiesto agli attori di indossa".