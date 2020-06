Ready Player One, su Netflix in streaming da oggi

Netflix rende disponibile da oggi Ready Player One nel catalogo di giugno: in streaming il film diretto da Steven Spielberg nominato a 1 Oscar!

L'ultimo capolavoro del regista tre volte premio Oscar, è basato sull'omonimo romanzo di Ernest Cline (il quale ha partecipato alla sceneggiatura) diventato fenomeno mondiale restando per più di 100 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. Ready Player One vede nel cast la presenza sia di attori affermati nel panorama cinematografico e televisivo sia giovani emergenti.

Ready Player One: un momento del nuovo film di Steven Spielberg

Nel film siamo nel 2045 e il mondo sta per collassare sull'orlo del caos. Le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all'interno dell'OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

