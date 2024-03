Reacher: la serie dei record di Prime Video annuncia le new entry della Stagione 3

Dopo i record ottenuti dalle prime due stagioni e il rinnovo arrivato in tempo record, la Stagione 3 di Reacher è attualmente in fase di riprese e Prime Video ha così annunciato quattro new entry nel cast.

Come riportato da Variety, Brian Tee, Johnny Berchtold, Roberto Montesinos e Daniel David Stewart si uniranno al cast della prossima stagione dello show.

Tee interpreterà Quinn, descritto come un tenente colonnello "fisicamente imponente e intimidatorio" su cui Reacher indagò anni fa. Berchtold è stato scelto per il ruolo di Richard Beck, "uno studente universitario che ha perso la madre quando era molto giovane e figlio dell'uomo d'affari Zachary Beck", interpretato dal recente Anthony Michael Hall.

Inoltre, Montesinos interpreterà Guillermo Villanueva, "un agente della DEA sull'orlo della pensione e mentore/figura paterna dell'agente Susan Duffy". A completare il cast c'è Stewart, che interpreterà Steven Elliot, "un agente della DEA alle prime armi".

Quale romanzo adatterà la Stagione 3?

Basato sulla serie di romanzi best-seller Jack Reacher di Lee Child, lo show segue l'ufficiale di polizia militare in pensione Jack Reacher interpretato dallo statuario Alan Ritchson.

La terza stagione è basata sul settimo libro della serie di Child, La vittima designata. In questo libro, Reacher va sotto copertura per salvare un informatore tenuto in ostaggio da un nemico del suo passato. Maria Sten tornerà per la terza stagione nel ruolo di Frances Neagley, insieme a Hall e Sonya Cassidy.

La seconda stagione di Reacher è stata il titolo numero uno su Prime Video in tutto il mondo. L'audience globale della serie è cresciuta del 50% nei primi tre giorni dopo il debutto della seconda stagione, il 15 dicembre 2023.