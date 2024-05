Il re leone, qualcuno di insospettabile aveva un problema con una canzone: "Colpa di Timon e Pumbaa"

In una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Nathan Lane ha raccontato un curioso particolare che riguarda una canzone di Il re leone, Classico Disney animato tra i più amati del Rinascimento disneyano degli anni '90. L'attore, famoso per la sua intensa attività di caratterista al cinema e in tv e per le sue performance a Broadway, prestava la voce al suricato Timon.

Tra i più grandi incassi nella storia del cinema, Il re leone è la storia del giovane leoncino Simba, costretto a fuggire dalle Terre del Branco dopo la morte improvvisa del padre Mufasa e la salita al potere del malvagio zio Scar. Il legittimo erede al trono cresce lontano da casa insieme ai nuovi amici Timon e Pumbaa prima di tornare per vendicare la scomparsa del genitore e riappropriarsi del regno.

La canzone

Nell'intervista, Lane ha svelato che Elton John, colui che compose e incise la canzone Can You Feel the Love Tonight? (in italiano L'amore è nell'aria stasera), era contrariato per una scelta iniziale con la quale era in totale disaccordo. Inizialmente, Nathan Lane (Timon) doveva duettare con Ernie Sabella, voce di Pumbaa, nella canzone di Elton Joh ma in seguito si decise per lasciar loro soltanto un breve cameo nella traccia.

Timon, Pumbaa e Simba cantano Hakuna Matata.

"Inizialmente, cantavamo tutto noi. Elton John era mortificato all'idea che il facocero e il suricato la cantassero. Disse 'Il motivo per cui ho scritto la colonna sonora era perché volevo una canzone d'amore Disney. Non volevo che fosse cantata dal ratto e dal maiale'". Nathan Lane era d'accordo con il cantante:"Registrammo una versione. Cantammo tutta la canzone con le voci dei nostri personaggi. Non era come se dovessimo fare la nostra autentica versione di Broadway, facevamo due voci molto caratterizzate. È difficile farle ed essere romantici. Elton aveva ragione". A Timon e Pumbaa venne affidata un'altra iconica canzone del film, Hakuna Matata, molto più coerente con le caratteristiche dei personaggi e della storia.

Dopo il remake del 2019, Il re leone tornerà con un prequel sul giovane Mufasa diretto da Barry Jenkins, regista di Moonlight.