Re Granchio: il film di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis è al cinema

A partire dal primo weekend di dicembre, nelle sale italiane è disponibile Re Granchio, il film con cui i registi Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis prenderanno per mano il pubblico e lo condurranno all'interno di un'avventura tra mito e leggenda popolare. L'opera vede protagonista l'attore Gabriele Silli ed è distribuita nei cinema da Luce Cinecittà.

Re Granchio: una scena del film drammatico

Circa due mesi fa, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis celebravano il risultato ottenuto all' Annecy Cinéma Italien 2021 : l'opera da loro diretta, Re Granchio, è stata infatti la vincitrice della 39esima edizione dell'evento francese che annualmente celebra una selezione di film italiani nella città di Annecy. La giuria ufficiale, composta dalle registe Francesca Mazzoleni e Laura Luchetti e dal direttore artistico del Festival Internazionale di Karlovy Vary Karel Och, ha premiato il film di Rigo de Righi e Zoppis con la seguente motivazione: "Per la maestria nell'aver creato un mondo favolistico e libero senza aver mai compromesso la capacità di emozionare". Nella prima metà dell'anno, inoltre, il film è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes , raccogliendo ampi consensi da parte della critica. Infine, Re Granchio rientra anche tra le opere presentate Fuori Concorso al Torino Film Festival 2021 che sta avendo luogo in questi giorni. Insomma, un grande successo per un film che questo weekend inaugurerà il proprio percorso all'interno delle sale cinematografiche italiane.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film : Italia, giorni nostri. Alcuni vecchi cacciatori ricordano insieme la storia di Luciano. Italia, Ottocento. Luciano è un ubriacone che vive in un paesino della Tuscia. Dal carattere ribelle, non accetta le imposizioni del crudele principe locale, che affama e sfrutta tutti i sudditi. La sua protesta lo ha però reso un reietto, ed è stato allontanato dalla propria comunità. Un giorno, per proteggere la donna che ama dai soprusi del principe, Luciano sarà costretto a commettere un atto scellerato. Per rifugiarsi dal pericolo, fuggirà verso la Terra del Fuoco, in un esilio che gli aprirà le porte di un nuovo mondo. Qui incontrerà dei marinai senza scrupoli, disposti a tutto pur di trovare un tesoro leggendario. Per Luciano giungerà un'occasione per redimersi: ma, sebbene lontano da casa, troverà ancora una volta tradimento, avidità e follia, le perdizioni di cui gli uomini non riescono a liberarsi dalla notte dei tempi, neppure nelle lande più sperdute del globo.

Frutto di una produzione internazionale che ha coinvolto Italia, Argentina e Francia, il film Re Granchio è stato girato a Vejano nella Tuscia e a Ushuaia in Isola Grande della Terra del Fuoco. A completare il cast di Re Granchio sono Maria Alexandra Lungu, Ercole Colnago, Bruno di Giovanni, Giovanni Morichelli, Renato Sterpa, Severino Sperandio, Eccelso Cassanelli, Domenico Chiozzi, Claudio Castori, Ugo Farnetti, Enzo Cucchi, Alessandro Cicoria, Mariano Arce, Darío Levy, Jorge Prado, Daniel Tursh e Fernando Almiron.