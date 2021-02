Re Artù, Zack Snyder vorrebbe realizzare un nuovo adattamento cinematografico

Zack Snyder starebbe pensando a un nuovo progetto da portare sul grande schermo, e anche qui l'epicità sarebbe all'ordine del giorno. Di che si tratta? Di un retelling del ciclo arturiano.

Lunga vita a Re Artù, che potrebbe tornare nuovamente al cinema per mano del regista di Man of Steel e Batman v. Superman.

Durante il press tour per Zack Snyder's Justice League - la versione del film che verrà resa disponibile su HBO Max dal 18 marzo -, il regista avrebbe accennato a quella che potrebbe presto diventare la prossima produzione a cui si dedicherà.

Come riporta anche Empire, infatti, Snyder ha ha affermato che "Sto lavorando a qualcosa, ma vedremo... Stavo pensando a qualche retelling, un nuovo e più fedele adattamento del concept mitologico arturiano. Ma vedremo. Forse arriverà il suo momento".

Sarebbe certamente interessante interessante, data la natura dei racconti arturiani, scoprire come verrebbe a tradursi sullo schermo l'idea di "fedeltà" proposta da Snyder, e soprattutto vedere come si combinerebbe la sua estetica con un simile materiale, ma per ora pare che si tratti soltanto di un "What if...?" del regista, e che se mai sarà dovremo aspettare comunque diverso tempo per vederlo realizzato.

Più di recente, il ciclo arturiano è stato ripreso sotto forma di serie televisiva da Netflix, che ha proposto l'adattamento dell'opera di Thomas Wheeler e Frank Miller, Cursed. Al cinema, invece, uno degli ultimi tentativi di riproporre la storia del Once and Future King è stato di Guy Ritchie con King Arthur: Il Potere della Spada, mentre nel 2019 Joe Cornish ha diretto Il Ragazzo che diventerà Re per FOX.