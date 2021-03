Raya e l'Ultimo Drago: tutto il merchandise del nuovo film Disney

Raya e l'Ultimo Drago, il nuovo film prodotto da Walt Disney Animation Studios, è arrivato su Disney+ e i fan di tutte le età potranno ora portare a casa un po' della magia e delle avventure mostrate sullo schermo grazie al merchandise messo in vendita negli ultimi giorni.

Le linee realizzate ispirandosi al lungometraggio comprendono adorabili peluche, set LEGO, costumi, Funko Pop! da collezione, action figure e molti capi di abbigliamento per bambini.

Raya e l'ultimo drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Ecco i prodotti in vendita nei negozi e online:

Peluche piccolo Baby Tuk Tuk Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

I piccoli fan potranno sognare epiche avventure con questo peluche piccolo di Tuk Tuk. L'adorabile peluche ispirato al film Raya e l'Ultimo Drago presenta particolari ricamati e una soffice finitura.

Prezzo al pubblico: €25,90

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Giocattolo sonoro e luminoso Sisu Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

I piccoli guerrieri potranno imbarcarsi in epiche avventure con Sisu. Ispirato a Raya e l'Ultimo Drago, il drago Sisu è snodabile e presenta suoni e luci attivati dai movimenti.

Prezzo al pubblico: €25,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Bambola classica Raya, Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Con questa bambola classica di Raya i piccoli guerrieri saranno pronti a partire verso nuove avventure con forza, coraggio e senza esitazione! Ispirata all'outfit classico di Raya, questa bambola sarà una splendida aggiunta alla collezione dei piccoli.

Prezzo al pubblico: €22,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Set da gioco personaggi deluxe Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Questo set da gioco con i personaggi deluxe di Raya e l'Ultimo Drago porterà il fantastico mondo di Kumandra direttamente dentro casa! Ispirato ai personaggi del nuovo film Disney, questo set da gioco pieno d'azione include 7 personaggi decorati con dettagli raffinati.

Prezzo al pubblico: €35,90

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Peluche medio Sisu Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

I piccoli fan Disney potranno sognare epiche avventure con questo peluche di Sisu. Il soffice peluche ispirato al film Raya e l'Ultimo Drago presenta particolari ricamati e una morbida finitura.

Prezzo al pubblico: €30,90

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Bambola di peluche piccola Raya, Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

I piccoli fan Disney potranno sognare epiche avventure con questa bambola di peluche di Raya. Ispirata al film Raya e l'Ultimo Drago, presenta particolari ricamati e una morbida finitura.

Prezzo al pubblico: €25,95

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Peluche medio Tuk Tuk Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Si parte! Tutti pronti per un'epica avventura a Kumandra con questo peluche medio di Tuk Tuk. L'adorabile peluche ispirato al film Raya e l'Ultimo Drago presenta particolari ricamati e una soffice finitura.

Prezzo al pubblico: €30,90

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Bambola classica Sisu umana Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Questa bambola classica di Sisu umana porterà i più piccoli nelle avventure del Regno di Kumandra. Ispirato al classico outfit di Sisu umana, questa splendida bambola è il regalo perfetto i piccoli guerrieri.

Prezzo al pubblico: €22,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Completo maglia e pantaloni bimbi Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Le piccole fan Disney potranno vivere leggendarie avventure a Kumandra con questo fantastico completo. Il modello ispirato al film Raya e l'Ultimo Drago presenta una maglia con immagini stilizzate dei personaggi e un paio di pantaloni lucenti.

Prezzo al pubblico: €30,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Set costume bimbi Raya, Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Le piccole potranno sognare epiche avventure nei panni di Raya con questo fantastico costume. Il set di 5 pezzi ispirato a Raya e l'Ultimo Drago è ricco di dettagli fedeli al film.

Prezzo al pubblico: €70,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Stivali per costume bimbi Raya, Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Gli stivali per il costume di Raya completano il look da guerriere delle piccole. Perfetti per vivere avventure da fiaba, gli stivaletti con tacco basso presentano inserti a contrasto e particolari ricamati.

Prezzo al pubblico: €26,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Bicchiere con cannuccia cangiante Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Per placare la sete di avventure dei più piccoli, ecco il mitico bicchiere con cannuccia di Raya e l'Ultimo Drago. Il bicchiere a doppia parete, perfetto da portare sempre con sé, cambia colore quando viene riempito con liquidi freddi.

Prezzo al pubblico: €13,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Maglietta bimbi Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Questa coloratissima maglietta è perfetta per avventurarsi con stile nel regno di Kumandra. Il modello a girocollo con maniche corte è decorato con fiori ricamati e le immagini di Raya, Tuk Tuk e Ongi.

Prezzo al pubblico: €15,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Felpa con cappuccio bimbi Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

I piccoli fan sfoggeranno un look da veri avventurieri con questa comoda felpa di Raya e l'Ultimo Drago. Ispirata al nuovissimo film Disney, la felpa presenta una graziosa immagine con gli Ongi e la scritta Team Work.

Prezzo al pubblico: €30,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Kit da disegno deluxe Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

I piccoli guerrieri potranno divertirsi per ore e ore con questo kit da disegno deluxe di Raya e l'Ultimo Drago. Con pennarelli, pastelli, matite, acquerelli e tanto altro, questo straordinario set offre tutto l'occorrente per dar vita a mille idee leggendarie!

Prezzo al pubblico: €25,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Tazza Ongi Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Questa tazza porterà tutta la simpatia degli Ongi in ogni pausa. Ispirata alle adorabili creature di Raya e l'Ultimo Drago, questa tazza presenta dettagli in rilievo.

Prezzo al pubblico: €15,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Coperta in pile trasformabile Tuk Tuk, Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Questa coperta in pile di Tuk Tuk è perfetta per rilassarsi dopo una giornata di avventure. La morbida maxi coperta si può anche ripiegare e trasformare in un cuscino.

Prezzo al pubblico: €20,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Raya e l’Ultimo Drago: Coperta in pile trasformabile Tuk Tuk

Pin in edizione limitata Raya e l'Ultimo Drago Disney Store

Questa esclusiva pin in edizione limitata celebra una storia di amicizia, coraggio e avventura. Ispirata al nuovo film Raya e l'Ultimo Drago, la splendida pin raffigura un'immagine classica dei personaggi.

Prezzo al pubblico: €60,00

Disponibile nei Disney Store e su shopDisney.it

Collana Luce di Kumandra Raya e l'Ultimo Drago di Jakks

Per indossare tutto l'incanto del film Raya e l'Ultimo Drago, ecco la splendida collana della Luce di Kumandra. La collana con perline è impreziosita da un ciondolo con fiore che si illumina.

Prezzo consigliato: €15,00

Disponibile presso i migliori rivenditori

Spada giocattolo Raya Action and Adventure di Jakks

Per rivivere le avventure del film Raya e l'Ultimo Drago, ecco la magnifica spada di Raya. Con particolari in rilievo ed effetti sonori e luminosi che si attivano con il movimento, ogni gioco si riempie di azione!

Prezzo consigliato: €25,00

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Spada giocattolo Raya Action and Adventure di Jakks

Bambola piccola Sisu di Jakks

Sisu in versione umana è vestita con il suo outfit tipico. Include pantaloni modellati e una morbida giacca.

Prezzo consigliato: €10,99

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Bambola piccola Sisu di Jakks

Set personaggi Mandala di Jakks

Tutti i personaggi del regno di Kumandra collegati con il Mandala. La Gemma del Drago al centro si illumina.

Prezzo consigliato: €24,99

Disponibile su Amazon

Mini personaggi Blind Bag di Hasbro

Otto personaggi da collezione ispirati a Raya e l'Ultimo Drago. Il packaging è composto da un fiore di Kumandra con una sorpresa all'interno. Il fiore si schiude rivelando il personaggio al suo interno.

Prezzo consigliato: €4,99

Disponibile presso i migliori rivenditori

Bambola giovane Raya con Fiore di Kumandra di Hasbro

In Raya e l'Ultimo Drago, la giovane Raya crede nell'esistenza dei draghi, proprio come suo padre. Questa bambola ispirata al nuovo film animato Disney rende omaggio al personaggio ancora adolescente. Sollevando il braccio della bambola si sente una musica rilassante, mentre il fiore di Kumandra che tiene in mano, simbolo di speranza, si illumina.

Prezzo consigliato: €30,00

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Bambola giovane Raya con Fiore di Kumandra

Coppia di personaggi Raya e Tuk Tuk di Hasbro

Nel film Raya e l'Ultimo Drago, Raya vive appassionanti avventure a tutta velocità in sella a Tuk Tuk. Con due diverse modalità di gioco, Tuk Tuk può portare normalmente Raya in groppa, oppure può chiudersi nel suo guscio e rotolare come una palla!

Prezzo consigliato: €25,00

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Coppia di personaggi Raya e Tuk Tuk di Hasbro

Personaggio drago Sisu di Hasbro

Personaggio modellato ispirato al drago Sisu con criniera tridimensionale e coda snodabile con dettagli in PVC. Prezzo consigliato: €24,99

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Personaggio drago Sisu di Hasbro

Raya Adventure Style di Hasbro

Personaggio di Raya con outfit e accessori ispirati ai vari Regni di Kumandra.

Prezzo consigliato: €19,99

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Raya Adventure Style di Hasbro

Set personaggi avventura di Kumandra di Hasbro

5 diversi personaggi del team di Raya, incluso l'esclusivo drago! Tutti i personaggi includono accessori intercambiabili.

Prezzo consigliato: €24,99

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Set personaggi avventura di Kumandra di Hasbro

Set LEGO Raya e il palazzo del Cuore

L'avventura attende i fan Disney con il set Raya e il Palazzo del Cuore LEGO Disney (43181). Il palazzo costruibile possiede 6 ambienti da esplorare, tra cui sala del trono, sala del tesoro e una stanza nascosta dietro un muro girevole. Le 2 torri laterali apribili possono contenere le armi di Raya e Namaari. La torre centrale si apre per rivelare una camera da letto, con ritratti degli amici di Raya. I bambini possono immergersi nel gioco con le 2 mini-doll di Raya e Namaari del film Disney Raya e l'Ultimo Drago e i personaggi LEGO di Tuk Tuk e Serlot di Namaari.

Prezzo consigliato: €80,00

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Set LEGO Raya e il palazzo del Cuore

Set LEGO Raya e il drago Sisu

Avventura e mistero attendono i fan Disney con il set Raya e il drago Sisu LEGO (43184), un emozionante kit che include 2 costruzioni e tanti accessori per giochi infiniti. Questo set open-end permette ai bambini di giocare come preferiscono. Con il dettagliato cancello del palazzo dotato di una piccola stanza segreta e una cascata apribile, la mini-doll di Raya e il personaggio LEGO del drago Sisu, possono ricreare le scene del film o inventarne di nuove.

Prezzo consigliato: €30,00

Disponibile presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: Set LEGO Raya e il drago Sisu

Set LEGO La barca di Boun

I fan del film Disney Raya e l'Ultimo Drago ameranno il set Barca di Boun LEGO (43185), che offre una grande barca e 2 costruzioni più piccole per stimolare il gioco di ruolo creativo. Il set include una barca con decorazioni di gamberi di varie dimensioni, una piattaforma colorata, una pagaia con botola, un molo con un mercato, una barca più piccola per gli Ongi e tanti accessori ed elementi per il gioco.

Prezzo consigliato: €50,00

Disponibile presso i migliori rivendirtori

Raya e l’Ultimo Drago: Set LEGO La barca di Boun

Personaggi in vinile Raya e l'Ultimo Drago Pop! Di Funko

Personaggi in vinile Pop! Di Funko ispirati a Raya e l'Ultimo Drago. La gamma include Raya, Raya versione guerriera, Sisu versione drago, Tuk Tuk, Namari, Noi e Ongi.

Prezzo consigliato: €15,00 cad.

Disponibili su FunkoEurope.com e presso i migliori rivenditori

Raya e l’Ultimo Drago: il Funko Pop! di Raya

Costume Raya deluxe di Rubie's

Questo costume deluxe di Raya include un top con giacca fissata, pantaloni con cinta e copri stivali attaccati e dettagli glitterati.

Prezzo al pubblico: €18,53

Disponibile su Amazon

Mantello Raya di Rubie's

Mantello di Raya in jersey con dettagli glitterati di Rubie's.

Prezzo al pubblico: €9,54

Disponibile su Amazon