Raya e l'Ultimo Drago contiene un easter egg di Oceania

Raya e l'ultimo drago, il nuovo film animato Disney, contiene un divertente easter egg che lo lega a Oceania, come svela un'immagine condivisa online dallo studio.

Il fotogramma è tratto da una scena in cui la protagonista va a Talon per cercare dei pezzi della gemma del drago e si ritrova in un mercato pieno di venditori e clienti.

Gli spettatori che hanno visto Raya e l'ultimo drago potrebbero non aver notato che in quella sequenza si può vedere il gallo Hei Hei, uno dei simpatici personaggi di Oceania. L'animale si trova vicino a uno dei banchetti con un cestino sulla testa.

Disney ha conferma che si tratta proprio di Hei Hei con il tweet pubblicato online e anche Alan Tudkyk, che ha dato voce al simpatico amico di Moana, ha confermato l'easter egg con un esilarante messaggio in cui commenta il cameo.

Raya e l'ultimo drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l'ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.