Raya and the Last Dragon: la prima immagine del film Disney

A marzo 2021 debutterà nelle sale americane il film animato Raya and the Last Dragon, di cui è stata pubblicata la prima immagine.

Raya and the Last Dragon: la prima immagine del film

Raya and the Last Dragon è il nuovo film animato della Disney di cui online è stata condivisa la prima immagine ufficiale che dovrebbe arrivare nelle sale americane il 12 marzo 2021.

Il team al lavoro sul lungometraggio ha continuato a occuparsi della produzione anche durante la pandemia, tramite Zoom.

Il regista Don Hall (Oceania, Big Hero 6), parlando di Raya and the Last Dragon, ha assicurato: "Stiamo creando il più bel film animato che io abbia mai visto".

L'immagine pubblicata da Entertainment Weekly ritrae Raya e il suo fedele destriero Tuk Tuk, una creatura descritta come a metà tra un orso e una versione insetto di un armadillo.

Una forza malvagia minaccia il regno di Kumandra e i due devono lasciare la loro casa Heart Lands e andare alla ricerca dell'ultimo drago per cercare di fermare il malvagio Druun.

A dare voce a Raya sarà l'attrice Kelly Marie Tran, che sostituirà Cassie Steele, mentre nel cast ci sarà anche Awkwafina nel ruolo di Sisu, un drago in forma umana che ha bisogno dell'aiuto di Raya per riottenere il proprio potere e diventare la vera versione di se stessa.

Alla regia, accanto a Hall, ci sarà anche Carlos López Estrada (Paul Briggs e John Ripa saranno co-registi), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Qui Nguyen e Adele Lim.

Jennifer Lee, a capo di Walt Disney Animation Studios, ha dichiarato: "Don e Carlos, come filmmaker, offrono una combinazione di sapiente animazione e narrazione emozionante, portando la nostra avventura fantasy ad altezze sorprendenti, originali e dinamiche. Entrambi hanno visto il potenziale di questo film e hanno avuto una visione forte per la storia, in particolare per la nostra protagonista, interpretata dalla meravigliosamente talentuosa Kelly Marie Tran. I registi Don e Carlos, gli sceneggiatori Qui e Adele, e l'intera troupe di 400 animatori Disney stanno realizzando insieme questo film, anche se separati e ognuno nella propria casa".

Carlos López Estrada ha inoltre rivelato che è rimasto sbalordito dall'audizione di Kell Marie Tran e dalla prima sessione di doppiaggio: "Non la dimenticherò mai. Penso che io e Don fossimo in macchina insieme ed eravamo in silenzio, guardandoci e annuendo pensando 'sì, sì, sì. Kelly è perfetta, è Raya'".

L'attrice ha inoltre portato a modificare una sequenza del film: "C'era questo piccolo momento drammatico ed era stato scritto con poche battute. Mi ricordo che ha detto 'Ehi, ho delle idee perché normalmente lo direi in questo modo o ho delle domande. Vi dispiace se provo a farlo in modo un po' diverso?'. Lo ha fatto, ha improvvisato per un minuto e ci ha fatto piangere tutti. Abbiamo cambiato la scena e modificato la sequenza degli elementi in modo da poter seguire quello che aveva fatto Kelly quel giorno perché aveva toccato qualcosa di molto più grande di quanto avessimo immaginato". Nel lungometraggio animato ci saranno molti inseguimenti, scene di combattimento e moltissima azione. Tran ha aggiunto: "Si tratta di qualcuno che tecnicamente è una principessa, ma credo che ciò che rende cool questo progetto, per quanto riguarda il personaggio, è che tutti stanno cercando di cambiare la narrazione riguardante il significato di essere una principessa. Raya è totalmente una guerriera. Quando era una ragazzina era entusiasta di ottenere la propria spada. E poi cresce diventando una persona davvero tosta, una guerriera incredibile e sa realmente prendersi cura di se stessa".

Il film si ispirerà a nazioni come Vietnam, Tailandia, Cambogia, Malesia e Filippine, dove gli animatori sono andati per compiere delle ricerche necessarie a rendere il film estremamente realistico in ogni dettaglio, sfruttando anche le esperienze personali degli sceneggiatori sottolineando che sul grande schermo si rappresenteranno diverse culture, le tradizioni, i rapporti tra i membri delle varie famiglie, i costumi e persino le arti marziali.

Attualmente il film Raya and the Last Dragon è stato completato al 50%. López Estrada ha sottolineato: "Non so se la Disney abbia mai realizzato un film che rifletta così tanto cosa sta succedendo nel mondo. Anche se i nostri team stanno lavorando a questo film per anni e anni, sembrerà un'idea che abbiamo avuto un mese fa perché parla così tanto delle tematiche e delle domande e della speranza attuali, e anche della mancanza della speranza e questa lotta con queste emozioni davvero, davvero importanti che stanno avvenendo attualmente".