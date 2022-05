Ray Liotta: morto a 67 anni la star di Quei bravi ragazzi

Ray Liotta è morto a soli 67 anni dopo una lunga carriera che lo ha portato a essere protagonista di film come Quei bravi ragazzi e di serie cult come E.R..

Secondo quanto riportano le prime notizie l'attore avrebbe perso la vita nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana, dove erano in corso le riprese di Dangerous Waters.

Ray Liotta doveva sposarsi con Jacy Nittolo e aveva una figlia, Karen.

L'attore aveva recentemente recitato in I molti santi del New Jersey, Marriage Story e No Sudden Move. Tra i progetti che aveva completato da poco c'erano anche Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks e la serie Black Bird accanto a Taron Egerton.

All'inizio della sua carriera Liotta si era fatto notare nel film di Jonathan Demme intitolato Something Wilde e con il ruolo di Joe Jackson in L'uomo dei sogni, ottenendo poi la parte di Henry Hill in Quei bravi ragazzi accanto a Robert De Niro e Joe Pesci.

Tra i tanti film che lo hanno visto protagonista ci sono anche Blow di Ted Demme, Hannibal diretto da Ridley Scott, Narc e Smonkin' Aces con la regia di Joe Carnahan, John Q firmato da Nick Cassavetes, Revolver diretto da Guy Ritchie, Notte folle a Manhattan di Shawn Levy, The Son of No One di Dito Montiel, The Iceman di Ariel Vromen, Come un tuono del regista Derek Cianfrance, Sin City - Una donna per cui uccidere con la regia di Robert Rodriguez e Frank Miller.

Liotta è stato molto attivo anche in campo televisivo con progetti come Casablanca, E.R. che gli ha fatto conquistare un Emmy come migliore attore non protagonista nel 2005, Hannah Montana, Texas Rising, Shades of Blue andato in onda fino al 2018, Modern Family, Young Sheldon e Hanna.