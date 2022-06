Martin Scorsese su Ray Liotta: "Avrei voluto lavorare ancora con lui"

Martin Scorsese è molto dispiaciuto di non aver potuto lavorare ancora con un grande attore come Ray Liotta.

Che grande collaborazione sarebbe stata quella tra Ray Liotta e Martin Scorsese, specialmente dopo così tanto da Quei Bravi Ragazzi? Purtroppo ora non vi saranno più possibilità di vederli lavorare ancora insieme, qualcosa che al regista dispiace immensamente.

Sono passate ormai due settimane dalla scomparsa di Ray Liotta, l'attore di Quei Bravi Ragazzi e Revolver, e tra i tanti che avrebbero voluto lavorare nuovamente con un talento del suo calibro c'è anche Martin Scorsese.

"Avevamo davvero tanti piani per lavorare di nuovo assieme, ma il momento non era mai quello giusto, o era il progetto a non essere adatto... avevamo un pessimo tempismo. E adesso me ne pento tantissimo" ha infatti raccontato il regista ai microfoni del Guardian in una recente intervista, come riporta anche Cinemablend.

"Quando ho visto Ray interpretare l'avvocato divorzista in Storia di un matrimonio... Era terrificante in quel ruolo, ti metteva genuinamente paura, ed è precisamente il motivo per cui è così divertente. Ricordo di aver pensato di voler lavorare ancora con lui in quel momento preciso della sua vita, per esplorare la solennità che si prova in sua presenza, un sentimento così diverso da [quello che potevi provare] quando era l'attore giovane e vivace che ho incontrato all'epoca per la prima volta".

Peccato che non avremo mai modo di vedere quali frutti avrebbe dato una nuova collaborazione artistica tra i due.