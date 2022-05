Ray Liotta, Kevin Costner ricorda una scena non prevista de L'uomo dei sogni: "Fu tutto reale"

Una memorabile scena de L'uomo dei Sogni, con protagonisti Kevin Costner e il compianto attore Ray Liotta, non era prevista nella sceneggiatura.

Kevin Costner ha omaggiato Ray Liotta ricordando una specifica scena de L'uomo dei sogni, film che vedeva l'attore scomparso nei panni di "Shoeless" Joe Jackson. A quanto pare, quella sequenza non era prevista nella sceneggiatura e prese vita in maniera del tutto naturale.

La morte di Ray Liotta, avvenuta nella giornata di ieri, ha lasciato senza parole le celebrità di Hollywood e tutti gli amanti del grande cinema internazionale. L'attore aveva solo 67 anni e nel corso della sua carriera ha dato vita ad interpretazioni rimaste nella memoria comune, su tutte quella in Quei bravi ragazzi. Kevin Costner si è affacciato sui social per rendere omaggio al suo co-protagonista ne L'uomo dei sogni, ricordando la scena in cui il suo Ray Kinsella tiene una seduta di allenamento con "Shoeless" Joe Jackson, interpretato proprio da Liotta.

Nella scena si vede Kinsella che lancia la palla a Jackson, che la colpisce tirandogliela quasi contro. Kinsella ha ottimi riflessi e si toglie di mezzo appena in tempo, mentre la pallina colpisce la sacca posizionata lì vicino. Il lanciatore fa una risata nervosa mentre Jackson gli lancia uno sguardo torvo. È uno dei tanti momenti memorabili tra i due personaggi ne L'uomo dei sogni, che è ampiamente considerato tra i più grandi film di baseball.

"Sono devastato nell'apprendere la notizia della scomparsa di Ray Liotta. Anche se lascia un'eredità incredibile, sarà sempre "Shoeless" Joe Jackson nel mio cuore. Quello che è successo in questo momento del film era reale. Dio ci ha dato quella sequenza. Ora Dio ha Ray", si legge nel tweet di Costner, il quale ha condiviso anche un video che mostra la scena in questione.