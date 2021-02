Ray Donovan: la storia si concluderà con un film prodotto per Showtime

Ray Donovan ritornerà sugli schermi di Showtime, ma questa volta con un film che concluderà la storia del protagonista interpretato da Liev Schreiber.

Lo show era stato cancellato dopo sette stagioni e la narrazione riprenderà da dove si era interrotta.

Liev Schreiber sarà coinvolto anche come co-sceneggiatore del film in collaborazione con l'ex showrunner David Hollander, impegnato alla regia del progetto.

Jon Voight e Kerris Dorsey, due dei protagonisti della serie Ray Donovan, torneranno sul set.

Le puntate si erano concluse con Ray davvero determinato nel suo tentativo di trovare e fermare Mickey (Voight) prima che possa causare altri problemi. Il film mostrerà inoltre quanto accaduto a Mickey 30 anni prima e le conseguenze di un'accesa rivalità.

Le riprese del film dovrebbero iniziare tra qualche mese nella città di New York.

Gary Levine, co-presidente di Entertainment per Showtime, ha dichiarato: "Quando Ray Donovan ha completato la sua messa in onda dopo sette grandiose stagioni, abbiamo sentito da così tanti dei suoi leali fan che non erano pronti a dire addio a Ray e al meravigliosamente disfunzionale clan Donovan. E quindi, per loro, siamo felici che Liev e David stiano creando un elettrizzante nuovo capitolo di questa serie iconica".