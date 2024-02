Guy Ritchie alla regia di The Donovans, una serie spinoff di Ray Donovan

Il regista Guy Ritchie realizzerà The Donovans, uno spinoff di Ray Donovan le cui riprese sono già in corso a Londra in vista di un debutto su Paramount+ entro la fine del 2024.

Paramount+ ha annunciato la produzione di The Donovans, uno show che espanderà la saga di Ray Donovan, svelando che Guy Ritchie sarà impegnato come regista e produttore dei dieci episodi.

La sceneggiatura del nuovo show, che arriverà sugli schermi entro la fine del 2024, sarà invece firmata da Ronan Bennett, il creatore di Top Boy.

Di cosa parlerà la nuova serie

The Donovans non riporterà in scena i personaggi al centro della serie con star Liev Schreiber, mettendo invece al centro una famiglia che, a Londra, lavora per risolvere i problemi di importanti clienti, tra cui alcune delle persone più potenti in Europa. Le puntate daranno quindi spazio a "fortune di famiglia e reputazioni a rischio, strane alleanze, e tradimenti a ogni angolo".

Chris MCCarthy, presidente di Showtime/MTV Entertainemnt Studios, ha spiegato in un comunicato: "Guy Ritchie e Ronan Bennett sono il team ideale per creare un franchise globale di successo con The Donovans. L'approccio alla regia avvincente e con uno stile unico di Guy, insieme alla scrittura coinvolgente e brutalmente autentica di Ronan colpirà gli spettatori trasportandoli in un mondo folle e contorto pieno di nuove avventure".

Ray Donovan: Liev Schreiber nell'episodio A Mouth Is a Mouth

Lo sceneggiatore Ronan Bennett ha dichiarato: "Offriremo uno show che offre momenti elettrizzanti, intrattenimento e un'enorme scarica di adrenalina per gli spettatori di tutto il mondo. Al tempo stesso, sono totalmente focalizzato nell'esplorare personaggi reali, nel corpo e nell'anima, e sono impegnato a scrivere storie con un profondo impatto drammatico. Andremo sotto la pelle del mondo criminale, in un modo in cui si esporranno le verità sul modo in cui vivono e alle volte avranno, inevitabilmente, un impatto sulla nostra vita".

Ray Donovan: tra criminalità e famiglia, Liev Schreiber, protagonista del dramma targato Showtime

Il progetto per il piccolo schermo

La serie Ray Donovan era andata in onda su Showtime e l'emittente aveva prodotto un film per poter concludere la storia in modo soddisfacente dopo la cancellazione avvenuta nel 2020.

Guy Ritchie, recentemente, ha lavorato per il piccolo schermo realizzando The Gentlemen, una serie in otto episodi in arrivo il 7 marzo su Netflix.