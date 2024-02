Ratched, Netflix cancella la serie con Sarah Paulson dopo una sola stagione

Dopo quattro anni di silenzio, ciò che si sospettava da tempo è stato confermato. Nonostante un ordine iniziale di due stagioni, Ratched, la serie di Ryan Murphy con Sarah Paulson nel ruolo di protagonista, è stata cancellata dopo una sola stagione da Netflix.

La Paulson ha confermato la notizia in un video postato su un account di un fan su X (lo trovate in calce alla news).

Ispirata alla diabolica infermiera Ratched di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Ratched, ideata da Murphy e Ian Brennan e prodotta da Michael Douglas, era ambientata nella California settentrionale della metà del XX secolo e incentrata su Mildred Ratched (Paulson), che trovava lavoro come infermiera in un ospedale psichiatrico.

La serie seguiva i primi giorni dell'infermiera nel sistema di assistenza sanitaria mentale e il suo percorso per diventare capo infermiera come la ritroviamo nel romanzo di Ken Kesey del 1962.

Creata da Evan Romansky, la serie era interpretata anche da Sharon Stone, Cynthia Nixon, Finn Wittrock, Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis, Harriet Harris, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sophie Okonedo e Vincent D'Onofrio.

Douglas ha prodotto la serie insieme a Murphy, Brennan, Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Robert Mitas e Tim Minear.

Ratched: il personaggio di Jack Nicholson nella serie prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo!

Ratched 2 era già stata confermata

Ratched aveva ricevuto un ordine di due stagioni direttamente nel 2017 con la prima stagione di otto episodi approdata in streaming sulla piattaforma nel settembre 2020. La serie ha quindi ricevuto quattro nomination agli Emmy, tra cui quella di attrice guest in una serie drammatica per Sophie Okonedo nel ruolo di Charlotte Wells, oltre che per i costumi, l'acconciatura dei personaggi e il trucco.