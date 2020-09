Ratched: tra le location della serie anche il ranch di King Gillette (sì, quello del rasoio)

Ratched, la nuova serie Netflix di Ryan Murphy che vede protagonista Sarah Paulson, è stata girata in diverse location e per le riprese esterne si è scelto il ranch di King Gillette, colui che ha inventato il famoso rasoio.

A partire da venerdì 18 settembre, su Netflix è finalmente disponibile Ratched, la nuova serie tv di Ryan Murphy. Attraverso otto episodi conosciamo così la storia di Mildred Ratched, l'infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo, alcuni anni prima del suo arrivo nel manicomio dove avrebbe poi incontrato Jack Nicholson e compagni. Interpretata da un'incantevole Sarah Paulson, Mildred escogita un piano diabolico e viene assunta dal Lucia State Hospital, all'interno del quale avranno luogo alcune torture da far accapponare la pelle. Non tutti sanno, però, che le riprese della serie tv si sono in parte svolte in un luogo particolare, collegabile a King Gillette, proprio l'inventore del primo rasoio usa a getta.

Ambientato nella contea di Monterey nel 1947, Ratched ha tutti i segni accattivanti tipicamente impiegati da Murphy: scenografie vivide, cinematografia drammatica e luoghi che, non importa quanto macabri, conquistano sin da subito il pubblico. Per quanto riguarda le riprese, la serie tv è stata girata sia nel nord che nel sud della California. Il Lucia State Hospital è in realtà una fusione di tre diversi luoghi di Los Angeles, tra cui il King Gillette Ranch a Calabasas, che è stato utilizzato per tutti i suoi scatti esterni.

Nascosto su oltre 237 mila ettari nelle montagne di Santa Monica, il ranch fu inizialmente costruito come casa privata di King Camp Gillette, l'uomo responsabile dell'invenzione e del marketing di massa del primo rasoio usa e getta al mondo. Nel 1926, il ricco imprenditore e sua moglie, Atlanta Ella Gaines, acquistarono un terreno collinare ai margini della Las Virgenes Valley e incaricarono l'architetto delle star, Wallace Neff, di costruire loro una lussuosa casa di riposo. Come riportato da Dirt, oggi la proprietà è una parte designata della Mountains Recreation and Conservation Authority e spesso utilizzata come location per le riprese, usata dal 2008 anche nel reality Sfida all'ultimo chilo Ranch, sebbene sia stata coinvolta in decine di altre produzioni.

La struttura, costruita a forma di serpente, vanta ampi spazi con portici, cortili, fontane e molti archi decorativi. Tuttavia, Gillette non riuscì a godersi la casa per molto tempo, poiché morì nel 1932. La sua vedova continuò a vivere nei pittoreschi locali fino al 1935, quando vendette il ranch al direttore della MGM Clarence Brown che vi ha organizzato numerose feste di Hollywood.