Ratatouille: Patton Oswalt potrebbe fare ritorno nel sequel, ma a una condizione

Ratatouille è uno dei film più amati degli anni 2000 firmati Disney/Pixar e Patton Oswalt, a distanza di quasi vent'anni dalla sua performance vocale nel ruolo del topo protagonista, Rémy, non esclude un ritorno.

Tuttavia, l'attore ha sottolineato che tornerebbe volentieri nel sequel ad una sola condizione. Rataouille venne premiato con l'Oscar al miglior film d'animazione.

Patton Oswalt tornerebbe in Ratatouille 2 ad una sola condizione

"Il mondo in cui ciò accade è quello in cui Brad [Bird] pensa a una grande idea, e finché non lo farà, non succederà" ha sottolineato Oswalt "Quindi sono totalmente felice che non ci sia un sequel, a meno che non tiri fuori qualcosa di straordinario. E mi fido di Brad".

Rémy e Linguini in una scena di Rataouille

Nonostante sia tornato a raccontare le vicende degli Incredibili in un altro film, Brad Bird nel 2019 era piuttosto restio a riprendere narrazioni già concluse e non mancò di lanciare una piccola frecciatina alla Pixar: "A quanto pare nessuno vuole più niente di nuovo. Sono un po' in disaccordo con la società su questo. Mi piacerebbe fare cose nuove".

Il successo ultradecennale di Rataouille

Il film animato, uscito nel 2007, racconta la storia di Rémy, un topo con la passione per la cucina e l'abilità tra i fornelli, che si allea con il maldestro Alfredo Linguini (doppiato da Lou Romano), un giovane che lavora come sguattero in un famoso ristorante di Parigi.

Malgrado l'acclamazione e il successo commerciale del film, il cui appeal si è esteso anche alle piattaforme streaming negli anni successivi, il sequel di Rataouille non è mai stato programmato e le parole di qualche anno fa di Brad Bird chiusero quasi del tutto la porta ad un ritorno di Rémy e Linguini sullo schermo.

Ottavo lungometraggio realizzato in CGI da Pixar, Ratatouille comprende anche Janeane Garofalo, Ian Holm, Peter Sohn, Will Arnett e Brad Garrett nel cast vocale, con il premio Oscar Peter O'Toole a prestare la voce al temibile critico culinario Anton Ego.