Rapiniamo il Duce: il trailer ufficiale del film di Renato De Maria, dal 26 ottobre su Netflix

Il canale YouTube di Netflix Italia ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Rapiniamo il Duce, un film Netflix prodotto da Bibi Film, in arrivo solo su Netflix dal 26 ottobre. La pellicola, diretta da Renato De Maria, è stata scritta dallo stesso regista insieme a Federico Gnesini e Valentina Strada.

Nel cast del film figurano Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri insieme a Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo Destro e a Filippo Timi.

Dopo la presentazione in anteprima della pellicola, che avrà luogo presso la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma (Grand Public), il film di De Maria, prodotto da Matilde Barbagallo e Angelo Barbagallo, sarà disponibile solo sulla piattaforma streaming.

La sinossi di Rapiniamo il Duce recita: "Milano, aprile 1945. Siamo agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale. La città è in macerie. Nel caos della guerra Isola è diventato il re del mercato nero, guidato da un'unica legge morale: la sopravvivenza. Yvonne è la sua fidanzata clandestina, cantante del Cabiria, l'unico locale notturno rimasto aperto in città. Ma anche Borsalino, gerarca fascista, torturatore spietato, è innamorato perdutamente di Yvonne e disposto a tutto pur di averla. Isola e i suoi intercettano una comunicazione cifrata e scoprono che Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro proprio a Milano in attesa di fuggire per la Svizzera, scampando alla cattura e alla forca. Isola non può lasciarsi sfuggire l'occasione della vita - il colpo più ambizioso della Storia - e decide perciò di mettere in atto un'impresa folle: rapinare il Duce."