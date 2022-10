Rapiniamo il duce: Matilda De Angelis canta Gianna Nannini in una scena del film

In un nuovo video pubblicato da Netflix possiamo dare uno sguardo a una performance di Matilda De Angelis in Rapiniamo il duce.

In un recente video sul canale YouTube di Netflix Italia, pubblicato per annunciare l'uscita di Rapiniamo il duce, possiamo dare uno sguardo al personaggio di Matilda De Angelis nel film. Si tratta di una scena molto particolare vediamo l'attrice esibirsi sul palco del Cabiria, cantando la canzone Amandoti di Gianna Nannini. La scena ruota tutta intorno a questa performance, con la regia che gioca con il volto della cantante e le reazioni del pubblico, spostandosi di tanto in tanto altrove. La musica e le immagini sembrano parlare della la vita stessa di Yvonne (Matilda), anticipando, forse, una prima lettura del personaggio.

Rapiniamo il Duce è disponibile dal 26 settembre sul catalogo Netflix. La regia di Renato De Maria è accompagnata da un cast che è composto da: Pietro Castellitto, Matilda De Angelis,Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe e Filippo Timi.

La storia di Rapiniamo il duce si ambienta nella Milano del 1945, sul finire della guerra, quando un losco imprenditore e la sua ragazza decidono di formare una banda di disadattati e furfanti per organizzare un elaborato furto. Il loro obiettivo è quello d'impossessarsi di un leggendario tesoro nascosto da Mussolini in città.