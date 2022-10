Rapiniamo il Duce, Matilda De Angelis: "È stata l'emozione più bella della mia vita!"

Rapiniamo il Duce: una scena romantica

Quello di Rapiniamo il Duce è stato un set particolare: Matilda De Angelis è tornata a cantare, ha cominciato la sua carriera proprio così, e poi ha conosciuto Pietro Castellitto. I due da allora fanno coppia. Lo hanno dimostrato anche sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma 2022, dove, davanti ai fotografi, si sono spesi in baci ed effusioni varie.

Il film di Renato De Maria arriva su Netflix il 26 ottobre: è la storia di una banda improbabile di ladri che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, elabora un piano per rubare il tesoro segreto di Mussolini. Pietro Catellitto è Isola, capo della gang criminale, Matilda De Angelis è Yvonne, cantante innamorata di lui ma che contemporaneamente ha una relazione con Borsalino (Filippo Timi), gerarca fascista sposato con l'attrice Nora (Isabella Ferrari). Poi ci sono il falsario Amedeo (Luigi Fedele), il pilota Denis Fabbri (Maccio Capatonda) e l'agile Hessa (Coco Rebecca Edogamhe).

Per Matilda De Angelis interpretare Yvonne è stata: "È stata forse l'emozione più bella della mia vita fino a ora. Abbiamo fatto un lavoro stupendo con Riccardo Sinigallia, che è un musicista pazzesco ed è stato il mio coach su questo set. Tutti i pezzi che sentite nel film sono cantati live sul palco, in scena". Il personaggio di Isola dice che nessuno è più furbo della storia. Per l'attrice studiare la storia è fondamentale: "È importantissimo ma, come vediamo, la storia è ciclica, si ripete".

