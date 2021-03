Rapimento e riscatto: Russell Crowe incontrò Henry Cavill, che era una comparsa nel film

Sul set di Rapimento e riscatto, durante le riprese che stavano avendo luogo presso la Stowe School nel Buckinghamshire, dove il personaggio di Russell Crowe guarda suo figlio giocare a rugby, una delle comparse, Henry Cavill, chiese al leggendario attore australiano un consiglio sulla recitazione.

Crowe rimase molto colpito dalla conversazione e dal serio interesse che lo studente nutriva nei confronti della recitazione e decise di inviargli un poster e una foto autografata de Il gladiatore assieme ad una breve lettera in cui scrisse: "Un viaggio di mille miglia inizia con un solo passo".

Cavill proseguì con gli studi e diede inizio alla sua carriera di attore fino ad ottenere il ruolo di Superman ne L'uomo d'acciaio, con Crowe che interpreta suo padre. L'attore britannico in seguito ha recitato in Mission: Impossible - Fallout e in The Witcher, una serie televisiva polacco-statunitense.

Rotten Tomatoes ha assegnato al film un indice di gradimento del 39% sulla base di 117 recensioni, la valutazione media è di 5,3 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Nonostante la sua promettente premessa e l'incredibile cast, Rapimento e riscatto è solo un thriller di routine che non offre nulla di nuovo".