Questo thriller con Rami Malek, disponibile gratuitamente in streaming, è stato ingiustamente sottovalutato

C'è un film che, pur passando quasi inosservato, custodisce una delle performance più sfaccettate di Rami Malek: diretto da Sarah Adina Smith, Buster's Mal Heart è un racconto frammentato e allucinato che segue il percorso di Jonah, concierge d'hotel che diventa il solitario "Buster", eremita montano ossessionato da teorie apocalittiche. Ed è disponibile ora in streaming gratuito su dailymotion (per il momento solo in lingua originale). Vorrete mica perdervelo?

Rami Malek e il thriller sottovalutato

In un alternarsi disturbante tra realtà e allucinazione, il film Buster's Mal Heart ci trascina nella deriva mentale del protagonista, senza offrire punti fermi, ma chiedendoci invece di navigare nel caos della sua mente. Un'impresa non facile, eppure Rami Malek, con il suo magnetismo fragile e carico di tensione, riesce a mantenere coerenza emotiva in un racconto volutamente disorientante. Il risultato è una parabola sulla frattura interiore, dove il tempo si spezza e la memoria diventa un campo minato.

Un ritratto di Rami Malek

Accanto a lui, Lily Gladstone interpreta Kelly, la collega silenziosa che per prima si accorge della sua scomparsa, mentre l'icona del genere horror Lin Shaye veste i panni di Pauline, madre ultra-religiosa della moglie di Jonah, con una presenza disturbante e affascinante. Tra flashback e sogni grotteschi, Buster's Mal Heart si muove come un sogno febbrile che sfida chi guarda a non cercare risposte semplici. Eppure, sotto le spire del mistero, si intravede un dolore palpabile: quello di un uomo travolto da turni notturni, colpe familiari e la seduzione paranoica del complottismo, incarnata dal personaggio ambiguo di Brown (DJ Qualls).

Non è un film che si lascia decifrare facilmente, né che fa concessioni allo spettatore. Ma proprio in questo sta la sua forza. Invece di fornire spiegazioni, Buster's Mal Heart lascia che siano le crepe dell'anima a parlare. "Anche quando Buster è diventato l'ombra dell'uomo che era, Malek riesce a fargli trasparire un'umanità che lo rende riconoscibile", scrivono i critici. È una prova d'attore che richiede coraggio: avrebbe potuto smarrirsi nel labirinto narrativo, e invece Malek ne fa un punto di forza. Forse Buster's Mal Heart non scalerà mai le classifiche, ma resta una gemma segreta nel percorso di un interprete che ha scelto di non seguire mai le strade più facili.