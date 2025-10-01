Rami Malek star del musical The Man I Love accanto a Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach

Ira Sachs firmerà la regia del film le cui riprese sono attualmente in corso a New York e di cui sono stati diffusi i primi dettagli sulla trama.

Rami Malek, vincitore del premio Oscar per aver interpretato Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, tornerà nel mondo della musica in occasione del film The Man I Love diretto da Ira Sachs.

Il progetto viene descritto dai produttori come una "fantasia musicale su una città sotto pressione".

Il cast e la trama del film

The Man I Love è stato scritto da Ira Sachs in collaborazione con Mauricio Zacharias. Nel cast, oltre Rami Malek, ci sono anche Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach, star di The Bear e I Fantastici 4: Gli Inizi.

Il premio Oscar avrà la parte di Jimmy George, un artista che sta vivendo in un 'momento straordinario tra una grave malattia e la morte, quando tutta la bellezza e l'amore sono ancora possibili'.

Le riprese sono iniziate da pochi giorni a New York e nel team della produzione ci sono il team di Big Creek Projects, in collaborazione con Myriam Schroeter, Said Ben Said e Misook Doolittle.

I recenti progetti delle star

Malek ha recentemente recitato in Nuremberg accanto a Russell Crowe, film presentato al festival di Toronto e accolto in modo molto positivo.

Sturridge, invece, è da poco stato protagonista della serie The Sandman, prodotta per Netflix, e sarà tra i protagonisti di The Wizard of the Kremlin e The Chronology of Water.

Ford, tra i suoi lavori più importanti, può contare sul ruolo del principe Harry in The Crown e un'apparizione in Black Doves.

Rebecca Hall ha già collaborato con Sachs in occasione di Peter Hujar's Day ed è stata recentemente regista di Passing. Moss-Bachrach, infine, prossimamente dovrebbe apparire nuovamente in Avengers: Doomsday, il nuovo lungometraggio del MCU diretto dai fratelli Russo.