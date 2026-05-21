Rami Malek svela: "Freddie Mercury mi ha insegnato ad affrontare la paura"

Al Festival di Cannes è stato presentato in concorso The Man I Love, diretto da Ira Sachs, e il protagonista Rami Malek ha spiegato come ha affrontato il complesso ruolo, anche grazie all'esperienza vissuta quando ha avuto modo di calarsi nei panni di Freddie Mercury.

Il lungometraggio arriverà prossimamente nelle sale italiane grazia e Be Water Film, che si occuperà della distribuzione.

Malek spiega come affronta la paura

Il protagonista di The Man I Love, Rami Malek ha raccontato come l'esperienza di Bohemian Rhapsody (di cui potete leggere la nostra recensione) lo abbia aiutato: "Quando ho letto la sceneggiatura la prima volta ho pensato di non farcela. Avevo paura. Ma se c'è una cosa che Freddie Mercury mi ha insegnato è affrontare la paura. Ira mi ha dato fiducia e ho sentito di dovermi spingere oltre".

L'attore ha quindi parlato del progetto diretto da Ira Sachs spiegando: "Questo film parla della vita. Jimmy condivide il dolore, l'intimità, l'amore e l'amicizia, ma soprattutto continua a creare. La creatività diventa una forma assoluta di sopravvivenza".

Rami nel ruolo di Freddie Mercury

Rami ha inoltre lodato il lavoro compiuto alla regia: "Sapevo di essere in mani straordinarie e che, se mi aveva scelto, potevo contare su di lui. Non solo per fare affidamento su di lui durante tutto il film, ma per elevarlo, per spingermi oltre, per costringermi a correre in quel fuoco. Quando mi ci sono lanciato, ho iniziato a scoprire che questi uomini erano simili, ma anche mondi a parte".

Cosa racconta il film di Sachs

Ambientato nella New York di fine anni '80, The Man I Love racconta la storia di Jimmy George, performer della scena downtown che, pur convivendo con la malattia, continua a vivere attraverso l'arte, il desiderio, gli affetti e la propria comunità creativa.

Sachs ha spiegato che il progetto nasce da un lungo lavoro di scrittura sviluppato insieme a Mauricio Zacharias nell'arco di quindici anni: "Volevamo raccontare un periodo molto oscuro, segnato dalla perdita e dal dolore, ma anche da un incredibile spirito collettivo, pieno di energia, creatività e desiderio di vivere".

Il regista ha aggiunto: "Era importante per noi realizzare un film ambientato nel passato ma capace di parlare profondamente anche del presente. Nel film c'è rabbia per ciò che è accaduto, ma anche una straordinaria energia vitale. Abbiamo voluto raccontare una comunità: ogni volto nel film porta con sé una storia".

Nel cast del film ci sono anche Rebecca Hall, Tom Sturridge, Ebon Moss-Bachrach, Luther Ford, Ben Green e Dennis Courtis.