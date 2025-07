Operazione Vendetta: col 4K e una scena dall'audio devastante, il film con Rami Malek è ancora più avvincente

Un action-thriller solido, un revenge movie di spionaggio che si avvale delle star Rami Malek e Laurence Fishburne e che merita di essere ora riscoperto in homevideo. Operazione Vendetta racconta l'avvincente corsa contro il tempo di Charlie Heller, un uomo che lavora come decoder per la Cia la cui moglie rimane uccisa in un attentato a Londra.

Rami Malek e Julianne Nicholson in una scena di Operazione Vendetta

A quel punto Heller, considerata l'inerzia dei suoi superiori, cerca di infiltrarsi nel mondo dello spionaggio per smascherare i responsabili iniziando un viaggio pericoloso intorno al mondo. Per fortuna Eagle Pictures propone Operazione Vendetta anche in un'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray), che rappresenta il top sul piano tecnico per assaporare fino in fondo le atmosfere dell'adrenalinico thriller-action diretto da James Hawes.

Il video 4K esibisce dettaglio e intensità cromatica di alta qualità

L'edizione 4K UHD di Operazione Vendetta

Dicevamo di livello tecnico al top quello di Operazione Vendetta, a partire da un video 4K UHD nitido e ottimamente dettagliato, che riesce a sfoderare anche una grande sensazione di profondità in tutte le suggestive location, soprattutto nelle scene di Marsiglia, dove la ricchezza dei particolari e l'esuberanza dei colori hanno un tono ancora più marcato. Per il resto c'è un'ottima tenuta anche nelle scene più scure, che rimangono compatte e rivelano un nero profondo e una bellissima resa delle ombre dalle quali emerge sempre il dettaglio.

Rami Malek in un appostamento

Anche l'HDR fa il suo lavoro egregiamente per arricchire le immagini con un croma brillante e solido, ma il meglio arriva in due sequenze piuttosto estreme sul piano cromatico, quella in un club completamente annegata in tonalità di rosso-arancio e poi quella caratterizzata quasi da un blu cobalto che vede protagonisti Malek e Fishburne: in questi frangenti spicca ancora di più la profondità e l'intensità dei colori, e si registrano i miglioramenti più decisi rispetto alla versione blu-ray.

Audio coinvolgente con una scena indimenticabile davvero devastante

Laurence Fishburn al telefono

Ma l'edizione 4K di Operazione vendetta si rivela ancora più spettacolare nel versante audio, che già nel Dolby Digital Plus 7.1 italiano è travolgente, e che nel Dolby Atmos inglese diventa devastante. Per gran parte del film, l'audio deve solamente replicare dialoghi effettivamente cristallini e dal buon timbro, nonché una curata ambienza e una buona resa della colonna sonora. Ma ci sono un paio di momenti nei quali il reparto può davvero scatenarsi a briglia sciolta.

Rami Malek e Holt McCallany in una scena di Operazione Vendetta

Il più significativo è certamente quello della scena della piscina, che a un certo punto farà letteralmente esplodere i diffusori e il sub con un'ondata sonora che travolgerà lo spettatore per l'enorme energia sprigionata. Un momento suggestivo in cui a precisione, dettaglio e impatto si aggiunge davvero una grande potenza. Ma a livello di spettacolarità anche la scena nel locale con la musica tambureggiante e opprimente è un altro momento nel quale l'audio sfodera tutta la sua grande qualità.

Gli extra: poco più di mezz'ora tra dietro le quinte e scene eliminate

Rami Malek con Rachel Brosnahan

Buono anche il reparto extra, con oltre mezz'ora di contributi. Si parte con La squadra (10') che descrive i vari membri del cast e della troupe che hanno contribuito alla riuscita del film. Si continua con Il mondo (7') sui vari posti in cui si svolge la storia, e La piscina (6') che regala alcuni interessanti dietro le quinte su come è stata preparata e realizzata la scena più spettacolare del film. In chiusura La colonna sonora (6') con uno sguardo ad alcune delle sessioni di composizione della musica, e cinque scene eliminate per una durata totale di 5'.