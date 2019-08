Rami Malek su Robin Williams: "Io e lui sul set, un momento che non dimenticherò mai"

Rami Malek ha ricordato con affetto Robin Williams durante una nuova intervista rilasciata al magazine GQ.

In un video il premio Oscar risponde infatti alle domande presenti su Quora, cogliendo l'occasione di ricordare con affetto la star con cui ha recitato in Una Notte al Museo 3.

L'attore Rami Malek ha raccontato: "Stavamo girando al British Musem, un posto incredibile, di notte. Vedo Robin Williams che è lì da solo. Mi avvicino, gli vado davanti e stava semplicemente fissando il vuoto. Ho detto: 'Stai bene?'. Mi ha risposto: 'Quante volte avremo la possibilità di stare di fronte alla stele di Rosetta?'".

Rami ha quindi sottolineato: "Si è trattato di un momento magnifico che non dimenticherò mai. E ora posso condividerlo con voi. Quindi è in onore di Mr. Williams. Ti voglio bene Robin".

Nel video Malek rivela inoltre che per prepararsi al ruolo di Elliot Alderson nella serie Mr. Robot vagava per le strade di New York "sotto copertura", indossando degli abiti grigi e neri e controllando tutte le telecamere presenti sul suolo pubblico. L'attore ha scherzato dicendo che ora imita proprio il personaggio che gli ha regalato la fama per passare inosservato durante il suo tempo libero "E funziona!".