Rambo: Last Blood, il regista paragona le scene d'azione a Matrix e John Wick

Il regista di Rambo: Last Blood, in uscita oggi nei cinema italiani, ha paragonato le scene d'azione del film con quelle di Matrix e John Wick.

Il film, da oggi nelle sale italiane - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Rambo: Last Blood - è il quinto capitolo delle avventure di John Rambo, ex veterano di guerra interpretato da Sylvester Stallone, presentato per la prima volta nel film del 1982. Da allora ad oggi, le dinamiche dei film d'azione sono molto cambiate, ecco perché il regista ha recentemente parlato delle sequenze di combattimento presenti paragonandole a quelle della saga di Matrix e John Wick, ispirate a quelle dei film orientali.

Rambo Last Blood: un primo piano di Sylvester Stallone

Adrian Grunberg afferma che l'azione in Rambo 5 è molto più vicina a quella che potrebbe essere la realtà: "L'azione è determinante per il progetto stesso. In John Wick essa è molto più stilizzata, come in Matrix, dove la storia e lo stile di regia portano lo spettatore ad un particolare stile d'azione. Penso che invece Rambo dia un senso di realtà, anche alcune delle azioni esagerate presenti nel film. In qualche modo il tutto deve sembrare credibile."

Rispetto agli altri due titoli citati, quindi, il franchise di Rambo tende a lasciare i suoi spettatori nel mondo reale, nonostante all'interno dei film non si abbia paura di esagerare con le scene d'azione.

Rambo: Last Blood è in uscita oggi in tutte le sale italiane.