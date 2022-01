Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley in The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson

Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley con Benedict Cumberbatch nel nuovo lavoro di Wes Anderson, il film a episodi The Wonderful Story of Henry Sugar, adattamento di Roadl Dahl prodotto da Netflix.

Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley affiancheranno il protagonista Benedict Cumberbatch nel nuovo film di Wes Anderson, l'adattamento del classico di Roald Dahl The Wonderful Story of Henry Sugar, contenuto nella raccolta di racconti Un gioco da ragazzi e altre storie.

Un sorridente Dev Patel sul red carpet degli Oscar 2009

Un gioco da ragazzi e altre storie è una raccolta di racconti, che è un mix di realtà e finzione; include la storia di come Roald Dahl sia diventato uno scrittore ed è un perfetto esempio di ciò che ha attirato il pubblico verso le sue storie. La storia principale è incentrata su Henry Sugar, un uomo che ruba un libro che gli mostra come vedere attraverso gli oggetti e predire il futuro. Questo provoca una serie di disavventure che coinvolgono eludere gli scagnozzi della mafia, lavorare con un truccatore di Hollywood per creare nuove identità e fondare orfanotrofi in tutto il mondo. Cumberbatch sarà Sugar, oltre a comparire in più ruoli in altre storie.

Le riprese prenderanno il via a breve a Londra. Il film fa parte di un mega accordo stipulato da Netflix, che si è assicurata i diritti dell'intero catalogo di Roald Dahl.

Wes Anderson si è già misurato con Roald Dahl nel 2009, il risultato è stato l'hit in stop motion Fantastic Mr. Fox, supportato da un cast hollywoodiano da capogiro che comprendeva George Clooney, Willem Dafoe, Jason Schwartzman, Bill Murray e Meryl Streep, tra gli altri.