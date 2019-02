Rakuten TV, ecco la programmazione speciale per gli Oscar 2019!

Rakuten TV si prepara alla notte più attesa dell'anno dal mondo del cinema con una selezione dei migliori film candidati agli Oscar 2019. In attesa dell'annuncio ufficiale dei vincitori del premio più ambito dall'industria hollywoodiana domenica 24 febbraio, Rakuten TV celebra la cerimonia degli Academy Awards 2019 con una programmazione di alcune tra le migliori pellicole dell'ultima stagione cinematografica candidate quest'anno.

Si comincia con A Star Is Born, remake di uno dei melodrammi più amati della storia del cinema targato Cooper/Lady Gaga già disponibile sulla piattaforma nel formato 4K HDR dal 24 gennaio e candidato a ben 8 Premi Oscar. Si continua con The Wife - Vivere nell'ombra con 1 candidatura come Miglior Attrice Protagonista per Glenn Close e già presente sulla piattaforma dal 23 gennaio. First Man - Il primo uomo con Ryan Gosling nel ruolo di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna nel 1969 con la leggendaria missione Apollo 11, candidato a 4 Premi Oscar sarà disponibile in versione 4K HDR dal 15 febbraio.

Pochi giorni fa è stato confermato che gli Oscar 2019 andranno in onda senza un conduttore ufficiale. Il compito di animare e guidare la serata dedicata alla consegna delle prestigiose statuette era stato inizialmente affidato a Kevin Hart, che il 4 dicembre aveva espresso il suo entusiasmo nell'aver ricevuto l'incredibile opportunità e nel poter offrire una serata speciale agli spettatori. Una serie di tweet con commenti omofobi risalenti al 2009-2011 ha però portato alla rinuncia della conduzione e l'attore aveva dichiarato: "Non voglio essere una fonte di distrazione". Vedremo se i titoli selezionati da Rakuten TV saranno protagonisti della notte più prestigiosa di Hollywoo!