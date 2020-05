Rakuten TV: Parasite, 1917 e Jojo Rabbit in streaming a maggio 2020

Il maggio 2020 di Rakuten TV si apre con il botto: arrivano tanti titoli da Oscar, tra cui Parasite, 1917, Jojo Rabbit, oltre a Dolittle e tante altre novità.

La magia non finisce mai su Rakuten TV con film di ogni genere per accontentare i gusti di tutti e soddisfare anche i palati più esigenti. A Maggio arriva sulla piattaforma in 4K HDR, il film che ha trionfato alla notte degli Oscar 2020 con ben 4 delle più prestigiose statuette: Parasite, primo film in lingua straniera a vincere il premio più importante, quello per il Miglior Film dell'anno. In arrivo, sempre in 4K HDR, anche altri film vincitori degli Oscar 2020 come 1917, diretto dal Premio Oscar Sam Mendes, aggiudicatosi 3 Academy Awards per la fotografia, il sonoro e gli effetti speciali. Jojo Rabbit, black comedy sull'olocausto scritto e diretto da Taika Waititi, che si aggiudica l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale. Liberamente tratto dal romanzo del 2004 "Come semi d'autunno" (Caging Skies) di Christine Leunens, il film è una favola nera sul nazismo con protagonisti Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Sam Rockwell e Scarlett Johansson.

Locandina di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Gradite sorprese per i bambini di ogni età. Dolittle - in 4K HDR - pellicola basata su John Dolittle, il personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting negli anni venti. Sonic - Il film, dedicato al porcospino più veloce del mondo, popolarissima icona dei videogiochi anni '90. Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, debutto sul grande schermo di Luì e Sofì, gli YouTubers 'Me Contro Te', la coppia di fidanzatini siciliani diventati, clic dopo clic, un fenomeno di YouTube. Maggio vede approdare su Rakuten TV anche l'esplosivo Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn in 4K HDR, basato sul gruppo Birds of Prey dell'Universo DC e ottavo film del DC Extended Universe. Per gli amanti del grande Clint Eastwood, ecco il suo ultimo film, Richard Jewell, in 4K HDR. E ancora, Criminali come noi, vincitore del Premio Goya come Miglior Film ibero-americano, una commedia proletaria nell'Argentina della crisi economica e sociale dell'inizio del 2000.

Sul fronte del cinema italiano, da non perdere Figli, tratto dal monologo recitato da Valerio Mastandrea e scritto da Mattia Torre, recentemente scomparso, "I figli ti invecchiano", Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea sono Nicola e Sara, una coppia alle prese con l'arrivo del secondo figlio. Infine da segnalare una promozione unica: dall'8 al 28 maggio il meglio del cinema targato Disney e FOX ad un prezzo speciale. Tra i titoli: le amatissime saghe di Alien e X Men, classici come Titanic, Avatar, Moulin Rouge, The beach, e gli ultimi successi come Le Mans '66 - La grande sfida e Terminator - Destino oscuro, e ancora Bohemian Rhapsody, The Greatest Showman, La Favorita e molti altri.