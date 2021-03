Raised by Wolves 2: iniziate le riprese dei nuovi episodi della serie

Le riprese di Raised by Wolves 2 sono ufficialmente iniziate, come confermato dall'attore Abubakar Salim che ha svelato il via alla produzione delle puntate inedite condividendo delle foto che lo mostrano nuovamente al lavoro.

L'attore ha scritto online: "Siamo tornati. Grandi notizie questa settimana! Rimanete sintonizzati! Mi sento incredibilmente fortunato nell'essere qui. Grazie non solo ai creatori e al network, ma un enorme ringraziamento alle persone che guardano e apprezzano lo show".

Il rinnovo per una seconda stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità è stato annunciato a settembre, dopo che la serie ha ottenuto buone recensioni e dati di ascolto positivi.

Raised by Wolves - Una nuova umanità (qui la nostra recensione) racconta di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Gli androidi portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà.

Dodici anni dopo, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo. Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro membri dell'ordine religioso e atei, come Marcus, interpretato da Travis Fimmel (Vikings). Mentre la colonia umana minaccia di essere distrutta dalle differenze confessionali, gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani è un compito arduo e insidioso.

Abubakar Salim nella serie prodotta da Ridley Scott è Padre, un potente androide riprogrammato per proteggere e provvedere ai bambini umani sul pianeta vergine, Kepler-22b, al fine di stabilire una civiltà atea. La sua fedeltà a questo scopo e a Madre lo caratterizzano, è un androide meno complesso della sua compagna ma la sua saggezza e la sua pazienza lo rendono indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo. Come un vero padre vorrebbe essere divertente, ma la presenza e l'affidabilità sono le qualità che lo contraddistinguono.