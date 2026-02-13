Affari Tuoi, Martina Miliddi: “Stefano De Martino mi ha scelta senza provino”

Martina Miliddi è ormai il volto nuovo (e amatissimo) dell'access prime time di Rai 1 grazie alla sua partecipazione ad Affari Tuoi. La ballerina, già nota al grande pubblico per la sua discussa partecipazione ad Amici - dove finì spesso nel mirino della maestra Alessandra Celentano - si è raccontata in un'intervista a Fanpage, svelando i retroscena del suo approdo nel game show condotto da Stefano De Martino.

Come è arrivata Martina ad Affari Tuoi

Il passaggio della ballerina nel cast di Affari Tuoi non è avvenuto tramite i classici canali burocratici. È stato lo stesso conduttore a volerla fortemente, chiamandola mentre lei si trovava in vacanza dall'altra parte del mondo: "È nato tutto in maniera molto veloce - ha spiegato Martina - Stefano mi ha chiamata personalmente mentre ero alle Seychelles e mi ha chiesto: 'Sei disponibile domani?'. Ho preso l'aereo, fatto due giorni di volo e alle tre del pomeriggio ero già in studio. Nessun provino, lui mi conosceva già artisticamente."

La sfida a distanza con Samira Lui

Molti osservatori di televisione hanno letto l'ingresso di Martina come una risposta strategica della Rai a Mediaset, che su Canale 5 schiera Samira Lui accanto a Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. Martina, tuttavia, spegne sul nascere ogni rivalità: "Lei ha già fatto tante cose in TV, molte più di me. Io sono solo all'inizio della mia carriera e sono già felice di questo riscontro".

Martina e Stefano De Martino

Il riscatto dopo la crisi post-Amici

Nonostante il successo odierno, il percorso di Martina non è stato in discesa. Dopo il talent di Maria De Filippi, la ballerina ha vissuto un momento di profonda incertezza lavorativa: Martina ha confessato di aver passato circa un anno senza contratti nel mondo della danza: "Dovevo far capire che c'era un posto anche per me. Ho dovuto rimboccarmi le maniche e ricominciare quasi da capo."

Il cinema con Checco Zalone

Il presente della Miliddi non è solo TV. La ballerina ha infatti debuttato sul grande schermo con un piccolo ruolo in Buen Camino, film campione d'incassi di Checco Zalone. Un'esperienza che le ha regalato adrenalina pura, anche se Martina Miliddi resta coi piedi per terra: "Sulla recitazione sono onesta: non saprei. Vivo per il 'qui e ora' e preferisco non fare troppi piani per il futuro".