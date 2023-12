Il ragazzo e l'airone: ecco il trailer in italiano del nuovo film di Hayao Miyazaki

Ecco il nuovo trailer ufficiale doppiato in italiano de "Il ragazzo e l'airone", ultimo film dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki.

Poche ore fa, Lucky Red (che si occuperà della distribuzione della pellicola in Italia) ha pubblicato online il nuovo trailer ufficiale doppiato in italiano de Il ragazzo e l'airone, ultimo film dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki, che uscirà al cinema a partire dal 1° gennaio 2024.

Contrariamente agli altri titoli dello studio, i cui dialoghi italiani e direzione del doppiaggio erano affidati a Gualtiero Cannarsi, il prossimo film diretto da Hayao Miyazaki avrà l'adattamento curato da Roberta Bonuglia, la traduzione dal giapponese all'italiano a cura di Francesco Nicodemo e la direzione di Alessandro Rossi.

Il ragazzo e l'airone, nella versione doppiata in inglese, potrà contare su un cast stellare che include Christian Bale (che darà la voce a Shoichi Mak), Dave Bautista (interprete di The Parakeet King), Gemma Chan (Natsuko), Willem Dafoe (Noble Pelican), Karen Fukuhara (Lady Himi), Mark Hamill (Granduncle), Robert Pattinson (The Gray Heron), Florence Pugh (Kiriko), Luca Padovan (Mahito Maki) e Dan Stevens (Parakeets). Il resto del cast include Mamoudou Athie e Tony Revolori.