Ragazze interrotte, Elisabeth Moss aveva paura di Angelina Jolie: 'Non ero abbastanza cool per lei'

Elisabeth Moss, ospite del podcast "Let's Talk Off Camera" di Kelly Ripa per promuovere la sua nuova serie FX The Veil, ha ricordato l'esperienza sul set di Ragazze interrotte, in cui era molto intimidita da Angelina Jolie.

La Moss aveva circa 15 anni quando ha girato il film e ha interpretato Polly "Torch" Clark, una vittima di ustioni che soffre di schizofrenia. Il cast era composto da Winona Ryder e Angelina Jolie, quest'ultima vincitrice di un Oscar per la sua interpretazione. A causa della tensione che esiste tra i personaggi sullo schermo, Moss ha rivelato che il set del film si era naturalmente diviso in due gruppi.

"C'erano due tipi di gruppi. C'era il gruppo di Winona Ryder e quello di Angelina Jolie. Questo accadeva lontano dalle telecamere, ma in base a quello che c'era scritto sul copione", ha raccontato Moss. "Io ero nel gruppo di Winona Ryder. Quello di Angelina Jolie era davvero cool. Ero intimidita da lei e dal suo gruppo. Non pensavo di poterci entrare".

Winona Ryder (di spalle) con Elisabeth Moss in una scena del film Ragazze Interrotte

La Moss ha poi aggiunto che ha poi parlato più volte con Angelina Jolie dopo le riprese del film trovandola adorabile: "Ho parlato con Angelina da allora ed è adorabile, ma all'epoca ti intimidiva molto", ha continuato Moss. "Non ne ho mai parlato. Sono sicura che non avrebbe comunque avuto idea di cosa stessi parlando. Non ero assolutamente abbastanza cool per stare nel suo gruppo".

La stessa Winona Ryder aveva già parlato di questa divisone del set in un'intervista del 2010 al Sydney Morning Herald, affermando di non essere mai diventata buona amica della Jolie durante la lavorazione del film. La Ryder era sia la protagonista che la produttrice esecutiva di Ragazze interrotte.

In ogni caso, Elisabeth Moss ricorda quella del film come un'esperienza incredibile, aggiungendo: "Avevo 15 o 16 anni. Mia madre era ancora con me quando andavo sul set. Ero con tutte queste star del cinema. Winona Ryder! Angelina Jolie! Clea DuVall! Britney Murphy! Questo incredibile cast di donne. È stato come essere catapultati dentro Il Mago di Oz. Ero così colpita da ciò che mi circondava e dal fatto di lavorare con Winona e Angelina, così diverse e interessanti".