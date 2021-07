Raffaella Carrà: le reazioni sui social, da Laura Pausini a Tiziano Ferro

La scomparsa improvvisa di Raffaella Carrà ha suscitato un'ondata di reazioni sui social, sia dai suoi fan e dal pubblico che dai personaggi celebri. Da Laura Pausini a Tiziano Ferro, aumenta di minuto in minuto il numero di personalità che oggi salutano la più amata dagli italiani.

Raffaella Carrà è morta oggi all'età di 78 anni e la notizia ha scosso l'Italia intera (e non solo). Tramite un veloce tam tam sul web, la triste notizia ha raggiunto immediatamente milioni di persone che hanno approfittato delle piattaforme social per esprimere il proprio dolore e dare un ultimo saluto alla Raffa nazionale.

Raffaella Carrà, Pippo Baudo affranto: "La sua morte è un dolore atroce"

Per quanto riguarda le celebrità italiane, forte è il dolore con cui Laura Pausini ha accolto la notizia. La cantante italiana, infatti, ha messo il nastro nero del lutto come immagine del profilo ed ha poi pubblicato tre immagini rosa per far uscire la scritta "Ciao Regina Raffaella", aggiungendo: "Sei stata, sei e sarai l'unica regina. Per me, per tutto il mondo".

Tiziano Ferro ha scritto in una storia su Instagram: "Mi sono svegliato stamattina e mi fa male pensare all'ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante, tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi, ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo e che prova il mondo intero con me. Ciao, Raffaella, con tutto l'amore possibile"

Anna Foglietta ha pubblicato uno splendido primo piano di Raffaella Carrà, scrivendo: "Avevo un 33 giri che mettevo a loop quando ero piccola, molto piccola.. e ballavo sulla tua voce e mi divertivo come una matta.. ti ho seguita sempre perché la tua infinita personalità e identità era unica, inimitabile. Hai fatto divertire e commuovere intere generazioni, con uno stile che scusate, se lo sognano... sei una stella VERA ed è incredibile che anche tu appartenga ai comuni mortali. La democrazia della morte avrebbe dovuto compiere una eccezione con te. Ciao Raffaella.. ciao Stella".

Leonardo Pieraccioni su Instagram ha scritto: "In tv ci sono quelli che ci sanno fare, poi i bravi, i molto bravi, i bravissimi e poi c'era Raffaella Carrà. Sempre un campionato a parte". "Ho passato l'infanzia a sbirciare nella stanza dei miei i suoi programmi perché sarei dovuto andare a dormire dopo Carosello. Da lì in poi ho cominciato ad amarla tantissimo. Se ne va un pezzo della mia vita ma credo di quasi tutti gli italiani. Buon viaggio mitica Raffa", si legge invece sul profilo di Lillo Petrolo. Simona Ventura ha invece twittato le seguenti parole: "Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l'aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l'icona della tv. Per sempre".

Tornando nel mondo della musica, Giorgia ha scritto: "E che si può dire? hai dato sempre tutto di te con l'onestà di una meravigliosa artista e una meravigliosa persona. Ciao Raffa nostra". "Arrivederci, Musa", ha scritto Paola Turci, mentre Gianni Morandi ha scritto "Che dolore! Non ci voglio credere..." ed ha condiviso il video del suo duetto con Raffaella Carrà sulle note de Il mio canto libero. Gigi D'Alessio ha scritto su Instagram: "Ho letto la notizia e non potevo crederci... Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme" .Drammatico è anche il post di Cristiano Malgioglio: "Raffaella amore mio... sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa... ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre".

Toccante il post di J-Ax, giudice con Raffaella Carrà a The Voice of Italy: "Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno, hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni '90 in Italia nessuno faceva. Quando poi ci siamo ritrovati molti anni dopo - addirittura da 'colleghi' - a The Voice è stato subito un amore fortissimo. Ho capito perché sei stata una icona per così tante generazioni e perché con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente. Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva". Noemi, altra giudice del talent show, ha invece scritto: "Sei e rimarrai un'icona per tutti ma per me sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte. Ciao, Raffaella, il mio concerto di stasera è per te".