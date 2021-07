Raffaella Carrà è morta, addio alla più amata dagli italiani: aveva 78 anni

Raffaella Carrà, tra i volti più celebri del panorama artistico italiano, è morta oggi 5 luglio 2021 all'età di 78 anni.

Pochi minuti fa il mondo della musica e dello spettacolo italiano ha accolto con estremo dolore la notizia della morte di Raffaella Carrà. Colei che è stata un punto di riferimento per intere generazioni di italiani, ha lasciato questo mondo all'età di 78 anni. Sergio Iapino, compagno dell'artista, ha rilasciato la seguente nota: "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".