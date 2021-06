Rachel Weisz e Colin Farrell riuniti per Love Child di Todd Solondz

Dopo The Lobster, Rachel Weisz e Colin Farrell tornano a lavorare fianco a fianco nella dark comedy edipica Love Child di Todd Solondz.

Dopo aver recitato insieme in The Lobster di Yorgos Lanthimos, la coppia cinematografica formata da Colin Farrell e Rachel Weisz torna a riunirsi per la dark comedy di Todd Solondz, Love Child.

Love Child, nuovo film di Todd Solondz, è una svolta nella classica storia di Epipo e segue un bambino precoce che trama per liberarsi del suo brutale padre in modo da poter avere sua madre tutta per sé. Le cose vanno male quando appare un affascinante sconosciuto.

"Questo è il mio primo film con una trama e il mio primo film ambientato in Texas", ha affermato Solondz in una dichiarazione diffusa da Variety. "È divertente ed è sexy ed è modellato sui film di Hollywood che mi hanno fatto desiderare di diventare un regista. Ho amato il lavoro di Rachel e Colin da sempre e sono così onorato di poter stimolare anche la loro passione per il lavoro serio e inaspettato."

A partire dal 7 luglio, potremo apprezzare Rachel Weiz nel cast di Black Widow a fianco di Scarlet Johansson e Florence Pugh.