Rachel Brosnahan: la star di Superman critica gli attori che si lamentano e rinnegano i loro flop al cinema

Nel corso di una conversazione per la rivista Interview insieme alla collega Amanda Seyfried, Rachel Brosnahan ha criticato gli attori che rinnegano apertamente un loro progetto che si è rivelato un flop.

Un comportamento che risulta incomprensibile per Brosnahan, diventata famosa grazie al ruolo da protagonista nella serie televisiva La fantastica signora Maisel.

La delusione di Rachel Brosnahan per il comportamento di alcuni colleghi

"Non capisco perché si accetti un ruolo solo per poi voltarsi e lamentarsene" ha esordito Brosnahan "Guarda, non voglio parlare male di altri attori, ma per un periodo era 'di moda' non amare i film di supereroi e criticare a posteriori progetti di quel tipo".

Rachel Brosnahan in una scena di I'm Your Woman

L'attrice chiosa:"Lo fai o non lo fai. E se lo fai, poi lo difendi". Diverse star negli ultimi anni si sono distanziate, più o meno ironicamente, dai loro progetti flop, come Sydney Sweeney con Madame Web.

Il ritorno di Superman grazie a James Gunn e con Rachel Brosnahan

Due anni fa, Rachel Brosnahan è stata ufficialmente scelta da James Gunn per interpretare Lois Lane nel nuovo ambizioso progetto del film Superman, il primo grande kolossal del DC Universe creato da Gunn insieme a Peter Safran.

Rachel Brosnahan in una scena de La fantastica signora Maisel

David Corenswet interpreta Clark Kent/Superman al fianco di Rachel Brosnahan, conosciuta per i ruoli in House of Cards, Manhattan e La fantastica signora Maisel, nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, storica nemesi di Superman. Il film sarà nelle sale cinematografiche nel corso dell'estate e i fan sperano che possa essere il primo passo verso un nuovo corso di successo per l'universo DC al cinema dopo il flop del DC Extended Universe.