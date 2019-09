Queste oscure materie: le date di uscita su BBC e HBO della serie fantasy

BBC e HBO hanno appena svelato le date di debutto di Queste oscure materie, la serie fantasy che in Italia andrà in onda prossimamente su Sky.

Queste oscure materie ha delle date di debutto ufficiali, su BBC e HBO. I due network, che hanno co-prodotto la serie tv ad altissimo budget, manderanno in onda il primo degli 8 episodi il 3 novembre nel Regno Unito e il giorno dopo, lunedì 4 novembre, negli Stati Uniti.

HBO tra l'altro distribuirà lo show anche internazionalmente nei territori in cui è presente. In Italia non ci sono ancora date di debutto confermate, ma Queste oscure materie dovrebbe andare in onda su Sky Atlantic nel corso dell'inverno.

Il progetto prevede un totale di 16 episodi (la serie infatti è già stata rinnovata per la seconda stagione) girati in Galles, e trova HBO, BBC e gli altri piccoli produttori davvero entusiasti: "Abbiamo iniziato a lavorarci con la BBC perchè Philipp Pullman è un tesoro nazionale britannico, i suoi libri sono storia nazionale britannica e ci sembrava giusto dargli un posto sull'emittente di punta" ha dichiarato il capo della società di produzione Bad Wolf. "Quel senso di gloriosa eccentricità di Queste oscure materie ci è sembrato così in stile HBO, e devo dire che dall'inizio sia HBO che BBC sono stati ottimi partner".

Queste oscure materie, tratta dai romanzi di Philip Pullman, segue quanto accade alla giovane Lyra (Dafne Keen), che vive al Jordan College di Oxford su richiesta di Lord Asriel (James McAvoy), suo zio. La piccola cresce protetta dal personale del College, dal bibliotecario e dal vigile Maestro. L'incontro con Mrs. Coulter, donna affascinante e senza scrupoli, cambierà per sempre la sua vita e porterà Lyra da Oxford a Londra. Nella capitale britannica la piccola conoscerà padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa e per la prima volta verrà a contatto con la sinistra General Oblation Board. Lyra verrà catapultata nel colorato mondo nomade dei gitani che vivono sulle barche, che la condurranno a Nord nella sua ricerca di informazioni sulla General Oblation Board. L'incontro con l'aeronauta e avventuriero Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) segnerà il vero e proprio inizio di un epico viaggio.

La sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, alla regia di tutta la prima stagione troveremo il premio Oscar Tom Hooper, anche produttore esecutivo, confermato dietro la macchina da presa per i primi due episodi della seconda stagione (gli altri registi saranno Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs).