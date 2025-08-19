Questa serie Netflix basata su una saga best-seller è stata rinnovata per una seconda stagione

La serie con protagonista Matthew Goode e tratta dai romanzi dello scrittore danese Jussi Adler-Olsen ha ottenuto un discreto successo in streaming

Sull'onda del successo di numeri della sua stagione di debutto, Netflix ha provveduto a rinnovare per una seconda stagione Dept. Q - Sezione casi irrisolti, serie noir tratta dai romanzi dello scrittore danese Jussi Adler-Olsen.

La prima stagione ha debuttato sulla piattaforma digitale a maggio e ha ricevuto un'accoglienza generalmente positiva, ottenendo un punteggio dell'88% su Rotten Tomatoes e rimanendo per sei settimane nella Top 10 di Netflix.

Scott Frank è autore e regista della serie, oltre che produttore esecutivo insieme a Rob Bullock tramite Left Bank Pictures e Charlotte Moore. Mona Qureshi e Manda Levin sono i dirigenti responsabili per Netflix. Come la prima stagione, anche la seconda sarà girata a Edimburgo.

Dept. Q

Cosa racconta Dept. Q - Sezione casi irrisolti

La serie vede Matthew Goode nei panni di Carl Morck, un ispettore capo della polizia di Edimburgo. La serie segue Carl, un poliziotto brillante ma un pessimo collega", sopravvissuto a una sparatoria che ha ucciso un giovane agente di polizia e paralizzato il suo partner.

Traumatizzato, viene relegato a diventare l'unico membro dell'unità casi irrisolti del dipartimento di polizia, ma inaspettatamente inizia a mettere insieme una banda di sbandati e vagabondi che hanno tutto da dimostrare. Insieme, iniziano a svelare il caso della procuratrice scomparsa Merritt Lingard (Chloe Pirrie). Alexej Manvelov, Kelly Macdonald e Leah Byrne recitano al fianco di Goode e Pirrie.

Dept. Q

Le dichiarazioni dei protagonisti dopo il rinnovo

"Non vediamo l'ora di tornare da Carl Morck e dalla sua banda di gloriosi disadattati al Dept. Q", hanno dichiarato Qureshi e Manda Levin in un comunicato. "Scott Frank ci ha regalato una narrazione di altissimo livello e ha entusiasmato il pubblico di Netflix in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di scoprire cosa scopriranno Morck e la sua banda nella seconda stagione... Edimburgo, siamo tornati".

"Quindi, scenderemo al Dept. Q per una seconda stagione. Noi della Left Bank Pictures attendiamo con trepidazione ciò che Scott ha in serbo per il suo alter ego Carl Morck e gli altri membri del team", ha dichiarato Bullock. "Rendiamo omaggio al coraggio di Netflix di lasciarli liberi ancora una volta".

"Sono grato ai ragazzi di Netflix, così come al nostro brillante cast e alla nostra troupe, per aver rischiato ancora una volta la loro carriera per assecondare la mia follia", ha dichiarato Frank. "Vorrei ringraziare Netflix per averci dato l'opportunità di approfondire le trame del Depp. Q", ha affermato Goode. "Abbiamo un cast e una troupe meravigliosi, guidati dal nostro genio residente Scott Frank. Non vedo l'ora di leggere cosa uscirà dalla sua penna magica!"